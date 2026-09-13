العمامة هيبة ووقار.. أب يرافق نجله إلى المعهد الأزهري في أول أيام الدراسة

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق لقطة لافتة لأب يرافق نجله في طريقه إلى المعهد الأزهري بمحافظة المنوفية، بالتزامن مع انطلاق أول أيام العام الدراسي الجديد.

وظهر الأب خلال الفيديو وهو يقود دراجته النارية، بينما جلس نجله خلفه مرتديًا الزي الأزهري، والعمامة والطربوش، في مشهد لفت أنظار المتابعين وتفاعل معه عدد كبير من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي.

وتزامن تداول الفيديو مع بدء الدراسة اليوم في مختلف المحافظات، حيث توافد الطلاب منذ الساعات الأولى من الصباح على المدارس والمعاهد التعليمية، وسط أجواء مميزة مع بداية العام الدراسي الجديد.

وحرصت العديد من الأسر على مرافقة أبنائها في يومهم الدراسي الأول، في مشاهد عكست حالة من الدعم والاهتمام، خاصة بالنسبة للطلاب الذين يخوضون أول تجربة لهم في العام الدراسي الجديد.