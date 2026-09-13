سعر الدولار مقابل الجنيه في ختام تعاملات اليوم الأحد

شهدت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري زيادة ملحوظة في ختام تعاملات اليوم الأحد،13 سبتمبر 2026، وسجلت العملة الأمريكية ارتفاعا في معظم البنوك العاملة في السوق المصرية.

أعلى سعر لشراء الدولار في البنوك المصرية

تصدر كل من البنك الأهلي الكويتي وبنك أبوظبي الإسلامي قائمة أعلى سعر لشراء الدولار في السوق المحلية، حيث سجل سعر الشراء في البنكين 51.40 جنيه، بينما استقر سعر البيع عند 51.50 جنيه، مما يجعلهما الوجهة الأفضل لمن يرغب في بيع العملة الخضراء حالياً.

أسعار صرف الدولار في البنوك

وفي البنوك الأكثر انتشاراً، شهد سعر الدولار في كل من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، والبنك التجاري الدولي (CIB)، وبنك HSBC استقراراً عند مستويات متقاربة، حيث سجل سعر الشراء 51.32 جنيه، وسعر البيع 51.42 جنيه.

كما سجل بنك الإسكندرية سعراً أعلى قليلاً للشراء بلغ 51.34 جنيه، بينما وصل سعر البيع إلى 51.44 جنيه.

سجلت بنوك قناة السويس والمصرف المتحد وبنك الشركة المصرفية (SAIB) سعراً موحداً عند 51.33 جنيه للشراء و51.43 جنيه للبيع.

فيما سجل بنك البركة والكويت الوطني سعر 51.30 جنيه للشراء و51.40 جنيه للبيع.

استقرار سعر الدولار في 3 بنوك

وفي المقابل، شهدت بعض البنوك استقراراً تاماً دون تغيير في الأسعار.

سجل بنك فيصل الإسلامي 50.87 جنيه للشراء و50.97 جنيه للبيع.

بلغ سعر الدولار في بنك أبوظبي التجاري نحو 50.82 جنيه للشراء و50.92 جنيه للبيع.

كان بنك ميد بنك هو الأقل سعراً في ختام التعاملات بتسجيل 50.17 جنيه للشراء و50.27 جنيه للبيع.

تحركات الدولار في البنك المركزي ومركز دعم القرار

سجل سعر صرف الدولار في البنك المركزي المصري 51.31 جنيه للشراء، و51.44 جنيه للبيع.

وأعلن مركز دعم واتخاذ القرار عن تسجيل سعر الشراء عند مستوى 51.27 جنيه، بينما بلغ سعر البيع 51.41 جنيه.



متوسط سعر صرف الدولار في مصر

51.38 جنيه

أقل سعر لبيع الدولار في مصر اليوم

51.38 جنيه

أعلى سعر لشراء الدولار في مصر

51.40 جنيه