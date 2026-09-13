محمد إبراهيم يشارك في اجتماع المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للمواي تاي

شارك محمد إبراهيم، عضو مجلس إدارة الاتحاد الدولي للمواي تاي (IFMA) في اجتماع المكتب التنفيذي للاتحاد، الذي عُقد على هامش بطولة العالم للمواي تاي، المنظمة في العاصمة البوسنية كوسوفو، وذلك عبر المنصات الإلكترونية.

وشهد الاجتماع مناقشة عدد من الملفات التنظيمية والمالية والتقنية والاستراتيجية، حيث استُهل جدول الأعمال بالمصادقة على محضر الاجتماع السابق، ومراجعة تقارير العضوية والوضعية المالية للاتحاد، إلى جانب استعراض التقارير والمستجدات المرتبطة بأبرز التظاهرات الدولية لعام 2026.

بطولة العالم للمواي تاي

وتضمنت المناقشات بطولة العالم للمواي تاي المقامة في كوسوفو، وبطولات العالم المدرسية، وبطولة العالم للشباب، فضلًا عن التقارير المتعلقة بعدد من التظاهرات الكبرى التي احتضنتها سنة 2026.

كما تطرق أعضاء المكتب التنفيذي إلى الاستحقاقات القارية والدولية المقبلة، وفي مقدمتها البطولة الأمريكية في الأوروجواي، والبطولة الأوروبية في باريس، ودورة الألعاب الآسيوية داخل الصالات والفنون القتالية بالرياض، ودورة الألعاب الأولمبية للشباب بالسنغال، إلى جانب عدد من البطولات والتظاهرات الدولية الأخرى.

وحظيت مستجدات الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات (WADA) والوكالة الدولية للاختبارات (ITA) بجانب من جدول الأعمال، بما يعكس حرص الاتحاد الدولي للمواي تاي على ترسيخ مبادئ النزاهة والامتثال للمعايير الدولية، وتعزيز منظومة مكافحة المنشطات في الرياضة.

كأس عالم للمواي تاي

وشكلت استحقاقات عام 2027 والتخطيط الاستراتيجي للمرحلة المقبلة محورًا أساسيًا في الاجتماع، لاسيما ما يتعلق بإطلاق أول كأس عالم للمواي تاي، وبطولات العالم للشباب والكبار، والألعاب العالمية للرياضات القتالية في إندونيسيا، والجائزة الكبرى للمواي تاي، والغراند سلام 2027، ودوري العالم للمواي تاي، فضلًا عن برنامج التعليم في رياضة المواي تاي.

كأس العالم للفرق

وفي سياق متصل، أعلن الاتحاد الدولي للمواي تاي، عقب اجتماعه التنفيذي الأخير، عن اعتماد كأس العالم للفرق في المواي تاي لعام 2027، في خطوة جديدة تهدف إلى تعزيز المنافسات الدولية والارتقاء بمستوى حضور رياضة المواي تاي على الساحة العالمية.

كما تطرق الاجتماع إلى آفاق توسيع التعاون الدولي للاتحاد، بما في ذلك الشراكة مع الاتحاد الدولي للرياضة المدرسية، بهدف تطوير ممارسة المواي تاي في الوسط المدرسي، والعمل على إطلاق بطولة عالمية مدرسية مستقبلًا.

واختُتم الاجتماع بمناقشة المسائل التأديبية، والمقترحات المقدمة من الأعضاء، وما استجد من أعمال، قبل إلقاء الكلمات الختامية ورفع الاجتماع.

وتؤكد هذه المشاركة مواصلة محمد إبراهيم إسهاماته في العمل المؤسسي الدولي، ودوره في دعم تطوير رياضة المواي تاي وتعزيز حضورها على المستويين القاري والعالمي.