إعلان جدول منافسات المصريين بنهائي البطولة العربية للمواى تاى بليبيا

أعلنت اللجنة المنظمة للبطولة العربية المقامة في ليبيا جدول مشاركات لاعبي منتخب مصر للمواي تاي في منافسات الدور النهائي من البطولة، بعدما نجح 7 لاعبين ولاعبات في حجز مقاعدهم في النهائيات، بينما ودّع 7 آخرون منافسات البطولة من الدور نصف النهائي.

وشهدت المنافسات تأهل 14 لاعبًا ولاعبة إلى الدور نصف النهائي، قبل أن تسفر المنافسات عن تأهل 7 لاعبين مصريين إلى الدور النهائي، مقابل خروج 7 لاعبين من البطولة.

وحرصت اللجنة المنظمة للبطولة على إقامة يوم ترفيهي للوفود واللاعبين المشاركين، حيث تم تنظيم نزهة ترفيهية بعيدًا عن أجواء المنافسات، في إطار حرص اللجنة على توفير أجواء مناسبة للاعبين خلال فترة البطولة.

ووفقًا لجدول منافسات البطولة، جاءت مواجهات لاعبي منتخب مصر في الدور النهائي اليوم كالتالي:

حسن عزاز أمام حسين السلمان من العراق.

حبيبة السيد أمام عيشة عودة من تونس.

عبد الرحمن أسامة أمام حسين الغزالي من العراق.

مازن السيد أمام زياد المرزوقي من الإمارات.

مروان محمد أمام رسول الكعبي من العراق.

صبري علي أمام لقمان بن شييخ من ليبيا.

مريم مصطفى أمام هالة مقداشي من ليبيا.

وتتطلع بعثة منتخب مصر للمواي تاي إلى تحقيق أكبر عدد من الميداليات وحصد ألقاب البطولة، في ختام المنافسات التي تشهد مشاركة عدد كبير من لاعبي ولاعبات الدول العربية.