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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

النحاس يواصل صعوده بعد تسجيل مستوى قياسي.. وشح الإمدادات يبقي الأسعار تحت الضغط

النحاس يواصل صعوده بعد تسجيل مستوى قياسي.. وشح الإمدادات يبقي الأسعار تحت الضغط
النحاس يواصل صعوده بعد تسجيل مستوى قياسي.. وشح الإمدادات يبقي الأسعار تحت الضغط
أ ش أ

 واصلت أسعار النحاس ارتفاعها خلال تعاملات اليوم / الأربعاء /، بعدما أغلقت عند مستوى قياسي في الجلسة السابقة، مع استمرار شح الإمدادات قصيرة الأجل رغم انحسار حدة أزمة نقص المعروض التي هزت السوق الأسبوع الماضي.

وقفز النحاس نحو 16% منذ بداية العام في بورصة لندن للمعادن، في ظل تدفق كميات ضخمة من المعدن إلى الولايات المتحدة، ما أدى إلى استنزاف المخزونات في أسواق أخرى، بالتزامن مع معاناة المناجم من تلبية الطلب المتزايد.

وتفاقمت أزمة المعروض الأسبوع الماضي مع اتساع الفارق بين أسعار النحاس الفورية والعقود الآجلة لأجل ثلاثة أشهر في بورصة لندن للمعادن، إذ تجاوز سعر النحاس المتاح للتسليم الفوري سعر العقود الآجلة بأكثر من 500 دولار للطن.

ورغم تقلص هذا الفارق منذ ذلك الحين، فإنه ظل عند نحو 156 دولارًا للطن بنهاية تعاملات أمس الثلاثاء، وهو مستوى لا يزال مرتفعًا بصورة ملحوظة مقارنة بالمستويات المعتادة في السوق.

وارتفع النحاس 0.5% إلى 14,415.50 دولار للطن في بورصة لندن للمعادن ليقترب من أعلى مستوى له على الإطلاق خلال التعاملات، والبالغ 14,527.50 دولار للطن، والذي سجله في يناير.

واستقرت أسعار معظم المعادن الأساسية الأخرى دون تغير يُذكر.

أسعار النحاس الإمدادات قصيرة الأجل بورصة لندن للمعادن تدفق كميات ضخمة من المعدن

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