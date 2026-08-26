20 عاما من الانقسام.. مصر تواصل جهودها لدعم فلسطين وإنهاء الصراع الإسرائيلي

أكد الدكتور أسامة شعث، أستاذ العلوم السياسية والمستشار السابق لحركة فتح، أن مصر تواصل جهودها المكثفة لدعم القضية الفلسطينية على المستويات الأمنية والسياسية والوطنية، مشيرًا إلى أهمية توحيد الصف الفلسطيني لمواجهة التحديات التي تواجه القضية خلال المرحلة المقبلة.

وقال شعث، خلال لقائه مع الإعلامية روان أبو العينين، وسارة مجدي في برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة «صدى البلد»، إن التحركات المصرية تشمل العمل على وقف إطلاق النار وتهدئة الأوضاع على الأرض، إلى جانب دعم المسار السياسي والمفاوضات وصولًا إلى حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية.

وأضاف: «مصر تبذل دائماً ما تبذل جهوداً حثيثة لدعم القضية الفلسطينية في كل المجالات، سواء على الصعيد الأمني، وهو ما يتعلق بوقف إطلاق النار ومتابعة الجهود المبذولة لتهدئة الأوضاع على الأرض وإنهاء الصراع مع الاحتلال الإسرائيلي».

وأوضح أن الدور المصري يمتد إلى الملف السياسي الفلسطيني، من خلال دعم إعادة إحياء المسار السياسي والمفاوضات، فضلًا عن جهود توحيد الفصائل الفلسطينية وإنهاء حالة الانقسام الداخلي.

وأشار إلى أن الانقسام الفلسطيني المستمر منذ عام 2007 تسبب في انعكاسات سياسية وأمنية واجتماعية على القضية الفلسطينية، مؤكدًا أن آثاره امتدت إلى مكانة القضية والمؤسسة السياسية الفلسطينية على الساحة الدولية.

وتابع: «نحن نتحدث في خضم 20 عاماً، القضية الفلسطينية انتكست على الصعيد السياسي وعلى الصعيد الأمني وعلى الصعيد حتى الاجتماعي الفلسطيني».