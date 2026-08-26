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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

ذكرى المولد النبوي.. صفات واجبة في حق النبي وأخرى غير جائزة

المولد النبوي
المولد النبوي
محمد شحتة

في ذكرى المولد النبوي الشريف، تتجدد معاني المحبة والاقتداء بسيدنا محمد، ومن أهم ما ينبغي معرفته الصفات الواجبة في حق النبي، والصفات التي لا يجوز نسبتها إليه، حتى تكون محبة المسلم له قائمة على العلم الصحيح، بعيدًا عن الغلو أو الانتقاص.

اصطفى الله تعالى النبي الكريم وحباه بكمالات عظيمة، وجعله قدوة للناس، فكان النبي صادقًا أمينًا، مبلغًا عن ربه، معصومًا فيما يبلغه عن الله، مع كونه بشرًا رسولًا لا يُنسب إليه ما لا يليق بمقام النبوة والرسالة.

 

صفات واجبة في حق النبي

ونشر مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، منشورًا عن ذكرى المولد النبوي الشريف، بعنوان "ما يجب وما يستحيل وما يجوز في حَقِّ النبي".

وقال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إنه يَجَبَ لسيدنا رسول الله الاتصافُ بكل كمال بشريّ يليق بجنابه النَّبويّ؛ فهو الكامِل المُكمَّل، البَدْر المُجمَّل، كما وَجَبَ لَه ما قد وَجَبَ لإخوانه النَّبيين مِن قَبْلِه مِن الصِّدق، والأمانة، والتَّبليغ، والفَطَانَة، وكمال العقل، والذَّكاء، والسَّلامة من كل ما ينفِّر في النَّسب، والخَلْق، والخُلق.

وذكر مركز الأزهر في التقرير المنشور في ذكرى المولد النبوي الشريف، أنه يستحيل على النبي محمد أضداد هذه الصِّفات من الكذب، والخِيانة، والكِتْمَان، والبَلَادَة، والجُنون، وفظاظة الطَّبع، وعيوب الخِلْقَة المُنفِّرة، ودناءة أَبٍ، وخَنَا أُمٍّ، وكلِّ نقص بشريٍّ في الأخلاق أو الصِّفات.

وتابع المركز: “حَفِظَ اللهُ ظاهرَه وباطنَه من الاتصاف بالقَبَائح والمناقِص، ونزَّهه عن إنشاء الشِّعر، وبَغَّض إليه عادات الجاهليَّة، وعَصَمَه من مُقَارَفَة الآثام والمعاصي؛ فلم يسجد لصنمٍ قطُّ، ولم يشرب خمرًا قطُّ، ولم يتلبس قطُّ بمنهيٍّ عنه نهيَ تحريمٍ أو كراهةٍ”.

كما جَازَ اتصافُه بسائر الأعراض البَشَريَّة التي لا تُؤدي إلى نقصٍ في مرتبته البَّهيَّة، أو إخلالٍ بمقاماته العَلِيَّة، كالأكل، والشُّرب، والنِّكاح، والنِّسيان بعد التَّبليغ أو فيما لم يُؤمر بتبليغه، والنَّوم؛ إلا أنه تنام عَينُه ولا ينام قلبُه.

 

حق النبي على الأمة

يعتبر من حقوق النبي على أمته، هو أنه أولى بهم من أنفسهم، كما قال الله تعالى في كتابه العزيز (ٱلنَّبِىُّ أَوْلَىٰ بِٱلْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ ۖ وَأَزْوَٰجُهُۥٓ أُمَّهَٰتُهُمْ ۗ وَأُوْلُواْ ٱلْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍۢ).

كما يعتبر من حقوق النبي على أمته، هو الإيمان به وتصديق نبوته واعتقاد عصمته ومحبته والشوق إليه والصلاة والسلام عليه.

كما يعتبر من حقوق الرسول على أمته، هو طاعته واتباعه والتزام سنته والاقتداء به وإيثار شرعه على الشهوة والهوى.

ويعتبر كذلك من حقوق الرسول على أمته، تعظيمه وتوقيره ونصرته والدفاع عن سنته ومدارسة سيرته والتخلق بأخلاقه، وإظهار سماحة دينه والتعريف بشريعته ومحبة آله وأصحابه.

كذلك من حقوق الرسول على أمته، هو إكرام مشاهده وأمكنته في مكة والمدينة زيارة قبره وشد الرحال إلى مسجده وقصة الصلاة فيه.

ويعد كذلك من حقوق الرسول على أمته هو التبرك برؤية روضته ومنبره ومجلسه وملامس يديه ومواطئ قدميه والعمود الذي كان يستند إليه ومواطن نزول جبريل بالوحي عليه (صلى الله عليه وسلم).

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