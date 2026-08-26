«أوميجا» تطلق تشكيلة ساعات Speedmaster 38mm الجديدة بتصميم مصغر لساعة القمر

أطلقت شركة الـ ساعات السويسرية "أوميجا" (Omega) تشكيلة محدثة وشاملة من ساعتها الشهيرة "Speedmaster 38mm" بتصميم مصغر يحاكي ساعة القمر الأسطورية "Moonwatch"، وفقاً لما أورده تقرير نشره موقع مجلة Wired التقنية، لتوفر لعشاق الساعات الفاخرة أبعاداً متوازنة بحجم 38 ملم تجمع بين التراث الفضائي العريق والهندسة الميكانيكية السويسرية العصرية.

مواصفات تشكيلة Speedmaster 38mm

أوضح التقرير، الذي أعده الكاتب جيريمي وايت، أن التشكيلة الجديدة تضم 7 إصدارات متنوعة بأسعار تتراوح بين 6500 دولار و11700 دولار أمريكي.

وتشمل الطرازات المصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ إصداراً بمينا أسود غير لامع مستوحى بالكامل من ساعة رواد فضاء وكالة ناسا الأصلية، وآخر بمينا أبيض ناصع وإطار سيراميك أزرق يحمل تدريجات مقياس التاكيمتر بمينا بيضاء، وطرازاً بمينا فضي دافئ مع إطار ألومنيوم رمادي.

كما تتيح التشكيلة نماذج ثنائية اللون تدمج الفولاذ مع ذهب "Moonshine" أو ذهب "Sedna" عيار 18 قيراطاً، بما في ذلك إعادة تقديم تصميم "الكابتشينو" بالموانئ الفرعية البنية، فضلاً عن إصدارات فاخرة بمينا من عرق اللؤلؤ الأبيض أو الأزرق الجليدي مرصعة بـ 52 ماسة براقة تزن 1.53 قيراط.

الأداء الميكانيكي والحركات الأوتوماتيكية المتطورة

أشار المصدر إلى أن الساعات الجديدة تعتمد على حركتين ميكانيكيتين ذاتيتي التعبئة بنظام الإفلات متحد المحور (Co-Axial)؛ حيث زُودت الموديلات الستة التي تحتوي على نافذة لعرض التاريخ بمعيار "Calibre 3330"، بينما يعمل الطراز الرئيسي ذو المينا الأسود الخالي من نافذة التاريخ بمعيار "Calibre 3332".

وتوفر الحركتان طاقة تشغيلية مستمرة باحتياطي يصل إلى 52 ساعة، مع قدرة على مقاومة ضغط الماء حتى عمق 100 متر (10 بار)، بالإضافة إلى غطاء خلفي ملولب محفور عليه ميدالية "فرس البحر" التاريخية المميزة لعلامة سبيدماستر.

ملاءمة الحجم المصغر لمعايير الموضة

واوضح تقرير موقع Wired أن تقليص قطر العلبة من الحجم الكلاسيكي البالغ 42 ملم إلى 38 ملم يأتي استجابة لتوجهات عام 2026 في تفضيل الساعات المدمجة والمريحة للاستخدام اليومي، مع الحفاظ على الهوية البصرية الشهيرة لساعة القمر التي رافقت رواد الفضاء على سطح القمر خلال رحلات برنامج "أبولو"، وتوفير خيارات أساور فولاذية وجلدية تلائم مختلف الأذواق.

التوفر الرسمي في المتاجر والمنصات الرقمية

ذكرت المصادر التقنية أن جميع إصدارات مجموعة Speedmaster 38mm الجديدة أصبحت متاحة للشراء الفوري حول العالم من خلال شبكة متاجر وبوتيكات أوميجا الرسمية وموقعها الإلكتروني المعتمد، لتلبي تطلعات هواة جمع الساعات والباحثين عن التميز الميكانيكي والأناقة الكلاسيكية الخالدة في منتج واحد.