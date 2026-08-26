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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

بعد اجتماع النقيب بالنقباء الفرعيين.. 14 قرارًا حاسمًا لصالح المحامين

نقابة المحامين
نقابة المحامين

عقد الدكتور عبدالحليم علام، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، اليوم الثلاثاء الموافق 25 أغسطس 2026، اجتماعًا مع  النقباء الفرعيين، لمناقشة عدد من الملفات والقضايا المتعلقة بالعمل النقابي وشؤون المحامين، إلى جانب الاستعدادات لبدء تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وتطوير الخدمات النقابية والعلاجية، ومعالجة المعوقات التي تواجه المحامين في أداء أعمالهم.

جاء نص لقرارات كالآتي:

أولاً :ـ بدء التدريبات على المنصات الإلكترونية والتقاضي عن بعد، تمهيداً لبدء سريان قانون الإجراءات الجنائية الجديد اعتباراً من يوم الإثنين المقبل الموافق 31 أغسطس 2026، على أن يتم تسجيل الأسماء عبر موقع النقابة للمحامين.

ثانيًا :ـ تفعيل كشوف الانتداب للحضور أمام النيابات، على أن يكون هناك تنسيق كامل بين النيابة العامة والنقابات الفرعية.

ثالثًا :ـ إعداد دورات ومحاضرات في قانون الإجراءات الجنائية الجديد، يتم بثها عبر المواقع الإلكترونية للنقابة العامة والنقابات الفرعية.

رابعًا :ـ التواصل مع النيابات المختلفة لتحديد مواعيد بدء التحقيقات وإخطار المحامي بها، سواء كان حضوره التحقيق بصفته أصيلاً أو منتدباً.

خامسًا :ـ معالجة مشاكل التسجيل على المنظومات الإلكترونية بالتنسيق مع المكتب الفني لمساعدة النائب العام.

سادسًا :ـ إنشاء وتفعيل لجان رصد معوقات العمل في كل محكمة أو نيابة، وإخطار النقابات الفرعية المختصة ورفعها للنقابة العامة سعياً لحلها وتيسير بيئة العمل على المحامين.

سابعًا :ـ ربط المواقع الإلكترونية للنقابات الفرعية بالنقابة العامة، للوقوف على كل المستجدات والقرارات أو الإعلان عن خدمات من النقابة العامة، بما يؤدي إلى تقديم كافة الخدمات النقابية مع ربط كامل بين أندية المحامين لمساعدة المحامي في الحصول على الخدمات دون الحاجة للتوجه إلى النقابة العامة، مع بدء تطبيق المنظومة الإلكترونية في الخدمات العلاجية والاشتراكات.

ثامنًا :ـ التأكيد على السادة المحامين بعدم التعامل في دمغة المحاماة إلا من خلال المنافذ التي تحددها النقابات الفرعية، وسرعة إخطار النقابات بأي مخالفة أو وجود منافذ بيع غير معتمدة، لحين الاتفاق على آليات تضمن تحصيل قيمتها.

تاسعًا :ـ إعادة النظر في أسعار الخدمات العلاجية ومراجعة الجهات مقدمة الخدمة، مع إحكام الرقابة على خطابات التحويل بما يضمن عدم تحمل المحامي مبالغ إضافية خلاف النسب المتفق عليها.

عاشرًا :ـ إنشاء لجنة لإدارة الأصول العقارية وتطويرها ، وذلك للحفاظ على الثروة العقارية وتنمية موارد النقابة واستغلالها الاستغلال الأمثل. بما يعود بالنفع على الجمعيات العمومية ويؤدي إلى تحسين الخدمات العلاجية والنقابية ، وذلك وإستجابة لمطالب الجمعيات العمومية والنقابات الفرعية.

حادى عشر :ـ تحديد موعد للبدء في معاهد المحاماة بكافة النقابات الفرعية، على أن يبدأ في أكتوبر من عام 2026. مع قيام النقابات الفرعية بالإعلان عن فتح باب تسجيل أسماء المحامين راغبى الاشتراك، بما لا يؤدي إلى قيدهم دون الحصول على هذه الدورة. مع وضع الضوابط اللازمة لضمان أداء السادة المحامين لأعمالهم بما لا يحملهم مشقة تقديم أية أوراق أو أدلة إشتغال تكلفهم أعباء مالية.

ثانى عشر :ـ  نزولاً على طلب  النقباء الفرعيين فقد قرر  النقيب العام تحمل النقابة العامة مرتبات الموظفين والعمالة المؤقتة وفقاً لكشوف مرتباتهم الحالية، لحين توفيق أوضاعهم طبقاً للاحتياجات الفعلية للنقابات الفرعية.

ثالث عشر :ـ اعتماد تشكيل اللجان النوعية المشكلة من النقابة العامة بمشاركة السادة النقباء الفرعيين.

رابع عشر :ـ تهيب النقابة العامة للمحامين بالسادة المحامين حال ظهورهم الإعلامي على وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، الالتزام بما جاء بأحكام المادة 71 من قانون المحاماة. وكذا الالتزام بقيم ومبادئ المحاماة وعدم الانسياق وراء أي تراشق لفظي أو الخروج على المبادئ الأساسية والقيم المجتمعية وآداب وتقاليد مهنة المحاماة.

نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب الملفات والقضايا

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