لبنان والإمارات يبحثان تعزيز التعاون والشراكة في مختلف المجالات

أجرى رئيس الوزراء اللبناني، نواف سلام، اتصالاً هاتفياً بالشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية بدولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تم بحث العلاقات بين البلدين وسبل تعزيز التعاون المشرك.

ونوه رئيس الوزراء اللبناني بزيارة وفد إماراتي إلى بلاده يضم نحو 80 رجل أعمال ومستثمر من قطاعات مختلفة، معربا عن أمله في أن تفتح الزيارة فرصاً جديدة لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري، وتمكين الشراكة بين لبنان والإمارات في مختلف المجالات، بما يسهم في دعم الاقتصاد اللبناني وتطوير العلاقات بين البلدين.