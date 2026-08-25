جثة طفل مجهول داخل ترعة بالمراغة.. الأجهزة الأمنية تكثف جهودها لكشف هويته

شهد مركز المراغة شمال محافظة سوهاج واقعة مؤلمة، بعدما عثرت الأجهزة المعنية على جثمان طفل مجهول الهوية داخل إحدى الترع بدائرة المركز، في ظروف غامضة، وسط حالة من الحزن بين الأهالي، وتحركات أمنية مكثفة لكشف هوية الطفل والتوصل إلى أسرته.

تفاصيل الواقعة

وكان اللواء أشرف عبدالمالك، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، قد تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة المراغة، يفيد بورود بلاغ بالعثور على جثمان غريق داخل المياه بدائرة المركز.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، برفقة قوات الإنقاذ النهري، حيث تم التعامل مع الواقعة وانتشال الجثمان من داخل الترعة، ونقله إلى مشرحة المستشفى تمهيدًا لفحصه واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وبالفحص والمعاينة الأولية، تبين أن الجثمان لطفل مجهول الهوية، في العقد الثاني من العمر، وكان يرتدي كامل ملابسه وقت العثور عليه، فيما لم تكشف المعاينة الأولية عن وجود إصابات ظاهرية تشير إلى تعرضه لاعتداء أو وجود شبهة جنائية في الواقعة.

وتم نقل جثمان الطفل إلى مشرحة مستشفى المراغة المركزي، تحت تصرف جهات التحقيق، التي باشرت إجراءاتها للوقوف على ملابسات الواقعة، ومعرفة أسباب الوفاة، إلى جانب تكثيف التحريات لتحديد هوية الطفل والتوصل إلى أسرته.

وتعمل الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج على فحص بلاغات التغيب الواردة خلال الفترة الأخيرة، ومراجعة أوصاف الجثمان والملابس التي كان يرتديها، في محاولة للوصول إلى أي معلومات تساعد في تحديد شخصيته.

كما يجري استكمال الإجراءات القانونية اللازمة بشأن الواقعة، انتظارًا لما تسفر عنه التحقيقات وتقارير الجهات المختصة بشأن سبب الوفاة وملابسات وصول الطفل إلى مياه الترعة.