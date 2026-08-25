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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

نقيب التمريض: نعيد إحياء شعبة القبالة بعد 8 سنوات.. ونعد كوادر وطنية

البرنامج التدريبي لتطوير مهارات التدريس في مجال القبالة
البرنامج التدريبي لتطوير مهارات التدريس في مجال القبالة
الديب أبوعلي

شاركت الدكتورة كوثر محمود، نقيب عام التمريض، في فعاليات البرنامج التدريبي لتطوير مهارات التدريس في مجال القبالة، الذي تنظمه كلية التمريض بجامعة عين شمس، بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان، وصندوق الأمم المتحدة للسكان – مكتب مصر، ومعهد بيرنت بأستراليا، بهدف إعداد كوادر وطنية مؤهلة للتدريب في مجال القبالة، ودعم تطوير المهنة وفق المعايير العالمية.

وأكدت الدكتورة كوثر محمود أن البرنامج يمثل خطوة مهمة في مسار تطوير مهنة القبالة في مصر، خاصة مع استهداف إحياء شعبة القبالة بالمعهد الفني الصحي بعد توقفها لمدة 8 سنوات، وإعداد جيل جديد من الكوادر القادرة على نقل الخبرات والمعارف والمهارات العملية إلى الأجيال المقبلة.

وأوضحت نقيب عام التمريض أن البرنامج التدريبي يأتي ضمن توجه الدولة لبناء كوادر وطنية ومستدامة من مدربي القبالة في مصر، بما يتماشى مع المعايير العالمية والاستراتيجية الوطنية لتطوير خدمات القبالة، مشيرة إلى أن الاستثمار في تأهيل المدربين يمثل حجر الأساس لضمان استدامة تطوير المهنة ورفع مستوى الخدمات المقدمة للأمهات وحديثي الولادة.

وشددت الدكتورة كوثر محمود على أن البرنامج لا يعتمد على الجانب النظري فقط، وإنما يركز بصورة أساسية على التدريب العملي والتطبيقي، الذي يمثل نحو 70% من إجمالي البرنامج، بما يتيح للمتدربين فرصة ممارسة المهارات بأنفسهم والتدريب بصورة تحاكي الواقع الفعلي للعمل.

تأهيل كوادر متخصصة في القبالة

وأشارت إلى أن المرحلة الأولى من البرنامج تمتد لمدة 6 أيام، على أن تتبعها مراحل تدريبية أخرى، في إطار خطة متكاملة تستهدف بناء قدرات المدربين وتأهيلهم بصورة تدريجية ومتخصصة.

ولفتت نقيب عام التمريض إلى أن البرنامج يعتمد على توفير بيئة تدريبية متكاملة، من خلال معمل المهارات بكلية التمريض بجامعة عين شمس، والمجهز لتوفير تجربة تدريبية تحاكي الواقع العملي، إلى جانب التدريب الميداني داخل المستشفيات، بما يمنح المشاركين فرصة التعامل المباشر مع الحالات واكتساب الخبرة العملية اللازمة.

وأضافت أن الجمع بين التدريب داخل معامل المحاكاة والتطبيق الميداني يمثل أحد أهم عناصر نجاح البرنامج، لأنه يتيح للمتدربين اكتساب المهارة في بيئة آمنة أولًا، ثم نقلها إلى الواقع العملي تحت الإشراف والتدريب المتخصص.

وأكدت الدكتورة كوثر محمود أن الهدف لا يقتصر على تخريج متدربين في مجال القبالة، وإنما يمتد إلى إعداد مدربين قادرين على تدريب أجيال جديدة من القابلات، بما يسهم في توسيع قاعدة الكوادر المؤهلة وتلبية الاحتياجات المستقبلية للمنظومة الصحية.

وأشارت إلى أن تأهيل كوادر متخصصة في القبالة، وفق أسس علمية ومهارات عملية متقدمة، من شأنه أن يدعم جهود الدولة في تحسين جودة خدمات رعاية الأم والطفل، وتعزيز الولادة الآمنة، والمساهمة في مواجهة التحديات المرتبطة بارتفاع معدلات الولادة القيصرية.

وتقدمت الدكتورة كوثر محمود بالشكر والتقدير للدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، والدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة والسكان، على دعمهما المستمر لجهود تطوير مهنة التمريض والقبالة، وحرصهما على تنفيذ برامج تدريبية متخصصة تسهم في إعداد كوادر مؤهلة والارتقاء بمستوى الخدمات الصحية، كما أشادت بجهود الدكتورة سحر موسى، عميد كلية التمريض بجامعة عين شمس، لإنجاح البرنامج التدريبي.

وأكدت الدكتورة كوثر محمود أن إحياء شعبة القبالة بعد سنوات من التوقف، بالتوازي مع إعداد مدربين وطنيين مؤهلين، يمثل بداية جديدة لتطوير المهنة في مصر.

نقيب التمريض القبالة جامعة عين شمس شعبة القبالة كوثر محمود الدكتورة كوثر محمود نقيب عام التمريض وزارة الصحة والسكان كلية التمريض كلية التمريض بجامعة عين شمس التمريض صندوق الأمم المتحدة للسكان

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