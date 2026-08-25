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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

القاهرة 38 وأسوان 44.. بيان بدرجات الحرارة المتوقعة وغطاء الشبورة غدا الأربعاء

الارصاد
الارصاد
حنان توفيق

 يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد الغد الأربعاء طقسا شديد الحرارة رطبا على أغلب الأنحاء وحارا رطبا على مناطق من السواحل الشمالية نهارا، وطقسا مائلا للحرارة رطبا على أغلب الأنحاء ليلا.

كما يتوقع الخبراء تشكل شبورة مائية صباحاً قد تكون كثيفة أحياناً علي بعض الطرق المؤدية من والى السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، مع نشاط للرياح على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من السواحل الغربية والصحراء الغربية.

وأيضا يتوقع الخبراء أن تكون حالة البحر المتوسط خفيفة معتدلة وأن يتراوح ارتفاع الموج بين 1 و1.75 متر واتجاه الرياح شمالية غربية، وأن تكون حالة البحرالأحمر معتدلة وأن يتراوح ارتفاع الموج بين 1.5و 2.25 متر واتجاه الرياح شمالية غربية، وأن تكون حالة خليج السويس معتدلة إلى مضطربة وأن يتراوح ارتفاع الموج بين مترين و2.5 متر واتجاه الرياح شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 38 25

العاصمة الجديدة 39 24

6 اكتوبر 39 24

بنها 38 25

دمنهور 37 24

وادى النطرون 37 25

كفر الشيخ 36 23

بلطيم 35 23

المنصورة 38 25

الزقازيق 38 25

شبين الكوم 37 24

طنطا 36 24

دمياط 32 23

بورسعيد 33 25

الاسماعيلية 39 24

السويس 38 25

العريش 35 23

رفح 34 22

رأس سدر 38 26

نخل 37 22

كاترين 34 20

الطور 38 27

طابا 36 25

شرم الشيخ 40 31

الغردقة 39 30

الاسكندرية 33 24

العلمين 32 23

مطروح 32 23

السلوم 35 23

سيوة 41 25

رأس غارب 38 28

سفاجا 39 29

مرسى علم 38 28

شلاتين 40 30

حلايب 36 28

أبو رماد 39 27

مرسى حميرة 40 28

أبرق 39 28

جبل علبة 38 27

رأس حدربة 36 29

الفيوم 39 24

بني سويف 39 24

المنيا 40 23

أسيوط 41 24

سوهاج 42 25

قنا 43 26

الأقصر 43 27

أسوان 44 28

الوادى الجديد 42 24

أبوسمبل 43 26

الشبورة طقسا مائلا للحرارة السواحل الشمالية

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