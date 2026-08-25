قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تريزيجيه يسجل .. تعادل مثير بين الرياض والشباب 3-3 في دوري روشن
القاهرة 38 وأسوان 44.. بيان بدرجات الحرارة المتوقعة وغطاء الشبورة غدا الأربعاء
ماذا يفعل الزوج إذا تعرض لاعتداء من زوجته؟.. أمين الإفتاء يجيب
حزب جديد يهز اليمين الإسرائيلي.. ورئيسه يعلن: الهجرة هي الحل في غزة
إندونيسيا تستعد لاستقبال أول حاملة طائرات في تاريخها تزامناً مع الذكرى السنوية لتأسيس قواتها المسلحة
تصل لـ 44 بالجنوب.. الأرصاد تكشف تفاصيل الطقس وموعد انخفاض الحرارة
حبس إسماعيل دولار وآخرين بتهمة البلطجة 4 أيام على ذمة التحقيقات
أيمن عبدالغني لأوائل الثانوية الأزهرية: اجعلوا تفوقكم بداية لمسيرة من العطاء وخدمة الوطن
مجلس إدارة الأهلي يقبل اعتذار سعد شلبي المدير التنفيذي للنادي عن الاستمرار في منصبه
الخارجية: مصر ملتزمة باتفاقية كامب ديفيد وحتى الآن الأمور تسير على ما يرام
الأهلي يعلن قبول اعتذار سعد شلبي
وزير الخارجية: سد النهضة قضية وجودية لمصر.. ولن نسمح بالمساس بمياه النيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

إندونيسيا تستعد لاستقبال أول حاملة طائرات في تاريخها تزامناً مع الذكرى السنوية لتأسيس قواتها المسلحة

حاملة طائرات
حاملة طائرات
أ ش أ

تستعد إندونيسيا لاستقبال أول حاملة طائرات في تاريخها تحمل اسم "إيتس جوزيبي جاريبالدي" حيث ستظهر للمرة الأولى في الاستعراض البحري احتفالًا بالذكرى السنوية الـ81 لتأسيس القوات المسلحة الإندونيسية في أكتوبر المقبل.

وقال رئيس دائرة الإعلام بالبحرية الإندونيسية، الأدميرال الأول تونجول، حسبما أوردت وكالة أنباء (أنتارا) الإندونيسية، اليوم الثلاثاء، إنه "بموجب الخطة الأولية، ستشارك حاملة الطائرات "جاريبالدي" كإحدى السفن في العرض البحري بمناسبة الذكرى الـ81 لتأسيس القوات المسلحة الإندونيسية"، مضيفًا أنها ستبحر جنبًا إلى جنب مع عدد من سفن البحرية الإندونيسية كجزء من عرض بحري يضم أنظمة الأسلحة الرئيسية للبلاد.

ومن المقرر أيضًا أن تستقبل السفينة كبار الشخصيات، بما في ذلك رئيس إندونيسيا بارابوو سوبيانتو ووزراء ومسؤولين في القوات المسلحة الإندونيسية خلال عرض أنظمة الأسلحة البحرية.

ولم يقدم تونجول تفاصيل حول العرض البحري أو موقع مرور السفينة.

وتبحر السفينة "جوزيبي جاريبالدي" حالياً من إيطاليا إلى إندونيسيا، ومن المقرر أن تصل في منتصف سبتمبر المقبل، وخلال رحلتها إلى إندونيسيا، ستحتفظ السفينة باسم "إيتس جوزيبي جاريبالدي" وستواصل الإبحار تحت العلم الإيطالي، وعند وصولها إلى إندونيسيا، سيتم تغيير اسمها إلى "كري جاجاه مادا" وسترفع العلم الإندونيسي.

وستستغرق رحلة السفينة، التي تم الحصول عليها من خلال منحة حكومية دولية، أكثر من 20 يوماً للوصول إلى إندونيسيا، وستكون حاملة الطائرات قادرة على تشغيل طائرات مروحية تابعة للبحرية والقوات الجوية والجيش في إندونيسا.

إندونيسيا حاملة طائرات إيتس جوزيبي جاريبالدي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة الشاب كيرلس وديع

الفرح تحول إلى مأتم.. وفاة كيرلس وديع بعد انتهاء حفل زفافه في سوهاج

الذهب

الذهب يعود للارتفاع ويتخطى حاجز 6600.. ومفاجأة في سعر عيار 18

المتهم

القبض على محاسب وخطيبته ارتكبا أفعال خادشة داخل سيارة بالقاهرة

عريس سوهاج

مات في قاعة فرحه.. كيف تحمي نفسك من سبب وفاة شاب سوهاج

وزير التربية والتعليم

كان 1000وأصبح 2100 جنيه|تفاصيل زيادة حافز التدريس للمعلمين وموعد وشروط صرفه

زياد حجاج

رئيس اتحاد المصارعة لـ«صدى البلد»: هروب زياد حجاج لن يمر دون محاسبة.. ووالده وقع إقرارًا بتحمل مسؤولية عودته

حسام وابراهيم حسن

بالأرقام.. راتب حسام حسن الجديد وتفاصيل عقود جهاز منتخب مصر حتى 2030

إسماعيل دولار

دفاع إسماعيل دولار يكشف مفاجأة في واقعة البلطجة وفرض السيطرة بالمقطم

ترشيحاتنا

الصلاة

هل تجوز الصلاة في المساجد التي بها أضرحة؟.. أمين الإفتاء يجيب

د. أحمد الشرقاوي، القائم بعمل وكيل الأزهر

أحمد الشرقاوي لأوائل الثانوية الأزهرية: أنتم ثمار رسالة تجمع بين العلم والدين والأخلاق

محمود صديق يستقبل رئيس جامعة القاهرة

محمود صديق يستقبل رئيس جامعة القاهرة لبحث التعاون العلمي بين الجانبين

بالصور

نشرة المرأة والمنوعات | علاج جديد يعيد لون البشرة لمرضى البهاق.. هؤلاء ممنوعون من حلوى المولد النبوي

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

أشهر حلويات المولد النبوي.. طريقة عمل الفولية

أشهر الحلويات المولد النبوي..طريقة عمل الفولية
أشهر الحلويات المولد النبوي..طريقة عمل الفولية
أشهر الحلويات المولد النبوي..طريقة عمل الفولية

التكييف مش بيبرد؟ حيلة بسيطة لمعرفة السبب قبل الاتصال بالفني

التكييف مش بيبرد؟ حيلة بسيطة لمعرفة السبب قبل الاتصال بالفني
التكييف مش بيبرد؟ حيلة بسيطة لمعرفة السبب قبل الاتصال بالفني
التكييف مش بيبرد؟ حيلة بسيطة لمعرفة السبب قبل الاتصال بالفني

ماذا يحدث لجسمك عند تناول مشروب الزنجبيل مع القرفة؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول مشروب الزنجبيل مع القرفة؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول مشروب الزنجبيل مع القرفة؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول مشروب الزنجبيل مع القرفة؟

فيديو

أحمد عجمي

أحمد عجمي يطلق فيديو كليب "أحلى نار معاك" بتوقيع المخرجة بتول عرفة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: التقييم المدرسي وعقدة الصفوف الأولى

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: نقابة الإعلاميين.. كيان وُلد لضبط المشهد الإعلامي وحماية المهنة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عالم جديد 2

أحمد سالم نويصر - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: المصريون وسيدنا النبي.. حب لا تحدّه حدود

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: أتيليه القاهرة.. المكان الذي يشبهنا!

المزيد