إندونيسيا تستعد لاستقبال أول حاملة طائرات في تاريخها تزامناً مع الذكرى السنوية لتأسيس قواتها المسلحة

تستعد إندونيسيا لاستقبال أول حاملة طائرات في تاريخها تحمل اسم "إيتس جوزيبي جاريبالدي" حيث ستظهر للمرة الأولى في الاستعراض البحري احتفالًا بالذكرى السنوية الـ81 لتأسيس القوات المسلحة الإندونيسية في أكتوبر المقبل.

وقال رئيس دائرة الإعلام بالبحرية الإندونيسية، الأدميرال الأول تونجول، حسبما أوردت وكالة أنباء (أنتارا) الإندونيسية، اليوم الثلاثاء، إنه "بموجب الخطة الأولية، ستشارك حاملة الطائرات "جاريبالدي" كإحدى السفن في العرض البحري بمناسبة الذكرى الـ81 لتأسيس القوات المسلحة الإندونيسية"، مضيفًا أنها ستبحر جنبًا إلى جنب مع عدد من سفن البحرية الإندونيسية كجزء من عرض بحري يضم أنظمة الأسلحة الرئيسية للبلاد.

ومن المقرر أيضًا أن تستقبل السفينة كبار الشخصيات، بما في ذلك رئيس إندونيسيا بارابوو سوبيانتو ووزراء ومسؤولين في القوات المسلحة الإندونيسية خلال عرض أنظمة الأسلحة البحرية.

ولم يقدم تونجول تفاصيل حول العرض البحري أو موقع مرور السفينة.

وتبحر السفينة "جوزيبي جاريبالدي" حالياً من إيطاليا إلى إندونيسيا، ومن المقرر أن تصل في منتصف سبتمبر المقبل، وخلال رحلتها إلى إندونيسيا، ستحتفظ السفينة باسم "إيتس جوزيبي جاريبالدي" وستواصل الإبحار تحت العلم الإيطالي، وعند وصولها إلى إندونيسيا، سيتم تغيير اسمها إلى "كري جاجاه مادا" وسترفع العلم الإندونيسي.

وستستغرق رحلة السفينة، التي تم الحصول عليها من خلال منحة حكومية دولية، أكثر من 20 يوماً للوصول إلى إندونيسيا، وستكون حاملة الطائرات قادرة على تشغيل طائرات مروحية تابعة للبحرية والقوات الجوية والجيش في إندونيسا.