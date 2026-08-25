من قلب قلعة الصناعة المصرية..وزير العمل ومحافظ الغربية يتفقدان مصانع الغزل والنسيج والملابس الجاهزة بالمحلة الكبرى

في قلب مدينة المحلة الكبرى، حيث لا يزال صوت الماكينات يحكي تاريخًا طويلًا من العمل والإنتاج، تفقد حسن رداد، وزير العمل، واللواء الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، عددًا من مصانع الغزل والنسيج والملابس الجاهزة، في جولة ميدانية عكست حرص الدولة على دعم الصناعة الوطنية، وتعزيز الاستثمار، وفتح المزيد من فرص العمل أمام الشباب.

جولة وزير العمل بمصانع المحلة

وشملت الجولة تفقد الشركة العربية للنسيج والنوفيتيه للوبريات، وشركة تريكو الصياد للملابس الجاهزة، حيث تابع الوزير والمحافظ مراحل وخطوط الإنتاج، واستمعا إلى شرح من مسؤولي الشركتين حول طبيعة النشاط ومعدلات الإنتاج والتصدير وأوضاع العمال وخطط التوسع خلال الفترة المقبلة، إلى جانب تسليم عدد من عقود العمل الجديدة للشباب.

تحرك تنفيذي عاجل

وخلال الجولة، تم الاتفاق مع أصحاب ومسؤولي المصنعين على توفير فرص عمل جديدة خلال الفترة المقبلة، والاستفادة من منظومة التدريب من أجل التشغيل التي تنفذها وزارة العمل، بما يضمن توفير العمالة المدربة وفقًا للاحتياجات الفعلية للمصانع، وربط برامج التدريب باحتياجات سوق العمل وقطاع الصناعة.

وأكد اللواء الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، أن مدينة المحلة الكبرى تمثل إحدى أهم قلاع الصناعة المصرية، وأن دعم قطاع الغزل والنسيج والملابس الجاهزة يأتي في مقدمة أولويات المحافظة، لما يمتلكه من تاريخ صناعي عريق ومقومات إنتاجية وكوادر بشرية مؤهلة، مشيرًا إلى أن الجولة الميدانية تأتي استكمالًا لخطة المحافظة لدعم هذا التكتل الصناعي وتعزيز قدراته الإنتاجية، ومتابعة ما تم الاتفاق عليه خلال الاجتماع الموسع مع أصحاب مصانع وشركات الغزل والنسيج، والذي شهد بحث التحديات والمطالب ووضع خطة متكاملة للتعامل معها والبدء في تنفيذ عدد من محاورها على أرض الواقع.

رفع كفاءة الخدمات

وأوضح محافظ الغربية أن المحافظة تنظر إلى التكتلات الاقتصادية والقرى المنتجة باعتبارها ركيزة أساسية لدعم الاقتصاد المحلي وزيادة الإنتاج وتوفير فرص العمل، مؤكدًا استمرار العمل على تحويل مطالب أصحاب المصانع والشركات إلى إجراءات وحلول تنفيذية، وتذليل العقبات أمام المستثمرين، وتوفير بيئة داعمة للتوسع والإنتاج، إلى جانب ربط التدريب باحتياجات المصانع لتوفير العمالة المدربة، وتعزيز التكامل بين مختلف الكيانات الصناعية، بما يفتح آفاقًا جديدة للاستثمار، ويوفر المزيد من فرص العمل، ويعزز مكانة المحلة الكبرى كقلعة لصناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة في مصر.

دعم مشروعات الصناعية

وأكد وزير العمل أن الدولة تضع الصناعة والإنتاج في مقدمة أولوياتها، وأن كل فرصة عمل جديدة داخل مصنع تمثل إضافة حقيقية للاقتصاد الوطني ولأسرة مصرية، مشددًا على أن زيادة الإنتاج والتوسع في الصادرات يجب أن يسيرا بالتوازي مع توفير بيئة عمل آمنة ولائقة، والحفاظ على حقوق العمال والالتزام باشتراطات السلامة والصحة المهنية.

وأشار الوزير إلى أن وزارة العمل تعمل على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، ودعم المستثمرين من خلال منظومة متكاملة تبدأ بالتدريب من أجل التشغيل وتأهيل الشباب والعمال وفقًا للاحتياجات الفعلية للصناعة، ولا تنتهي عند توفير بيئة عمل مستقرة وآمنة تحافظ على حقوق العمال وتدعم استمرار الإنتاج.

رفع كفاءة الخدمات

كما أكد أهمية استمرار التعاون بين الوزارة وأصحاب الأعمال في ملفات التدريب والتأهيل والتشغيل والسلامة والصحة المهنية، بما يحقق التكامل بين أطراف العملية الإنتاجية، ويدعم خطط التوسع داخل المصانع ويوفر المزيد من فرص العمل اللائقة للشباب.

وفي المحطة الأولى للجولة، تفقد الوزير والمحافظ مصنع الشركة العربية للنسيج والنوفيتيه للوبريات، الذي يعمل به نحو 485 عاملًا، ويقام على مساحة تقترب من 7 آلاف متر مربع، باستثمارات تبلغ نحو 137 مليون جنيه، ورأس مال قدره 75 مليون جنيه، وتصل طاقته الإنتاجية إلى نحو 5 آلاف طن سنويًا، فيما تتجاوز نسبة المكون المحلي 75%، ويصدر المصنع كامل إنتاجه إلى الأسواق الخارجية، كما يوفر نحو 600 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

وشملت الجولة خطوط الإنتاج ومراحل التجهيز والتحضير والصباغة والتعبئة والتغليف، حيث أكد وزير العمل أن قطاع الغزل والنسيج والملابس الجاهزة يحظى بأولوية ضمن استراتيجية الصناعة المصرية، لما يمتلكه من فرص واعدة لزيادة الإنتاج والصادرات وتعميق التصنيع المحلي وتوفير فرص العمل اللائقة.

كما تفقد الوزير والمحافظ شركة تريكو الصياد للملابس الجاهزة، التي تأسست عام 1980، ويعمل بها نحو 650 عاملًا، وتقام على مساحة نحو 16 ألف متر مربع، ويبلغ رأس مالها المرخص 50 مليون جنيه والمدفوع 29 مليون جنيه، وتتنوع أنشطتها بين إنتاج أقمشة التريكو والملابس الجاهزة بمختلف أنواع الأقمشة والألياف الطبيعية والصناعية، إلى جانب التطريز والطباعة والتجهيز.

وتبلغ نسبة الصادرات نحو 60% من حجم مبيعات الشركة السنوية، كما تتخصص نسبة مهمة من إنتاجها في ملابس الأطفال من عمر يوم وحتى 8 سنوات، واستمع الوزير خلال الزيارة إلى شرح حول خطوط الإنتاج ومراحل التصنيع، مؤكدًا أن الصناعات كثيفة العمالة، وفي مقدمتها الملابس الجاهزة، تمثل ركيزة مهمة لدعم الاقتصاد الوطني وزيادة الصادرات وتوفير فرص العمل وتعزيز تنافسية المنتج المصري في الأسواق الخارجية.

وخلال الجولة، أكد وزير العمل أن الوزارة تدعم المستثمرين من خلال الوحدة المركزية لتيسير أعمال المستثمرين، لتكون حلقة وصل فعالة معهم، والعمل على سرعة بحث وحل المعوقات والتحديات المرتبطة باختصاصات الوزارة، بما يسهم في تحسين مناخ الاستثمار واستقرار علاقات العمل ودعم التوسع في الإنتاج وتوفير المزيد من فرص العمل.

دعم الصناعية الوطنية

ومن جانبه، أكد النائب محمود الشامي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب وعضو اتحاد الصناعات المصرية وعضو مجلس إدارة غرفة الصناعات النسيجية بالمحلة الكبرى، أن زيارة وزير العمل لمصانع المحلة الكبرى تعكس حرص الدولة على دعم الاستثمار والصناعة، وتعزيز التعاون مع أصحاب الأعمال والعمال، بما يسهم في توفير بيئة عمل لائقة ومستقرة تحقق التوازن بين مصالح المستثمر والعامل، مشيرًا إلى أهمية استمرار التنسيق بين وزارة العمل وأصحاب الأعمال والعمال للنهوض بقطاع الغزل والنسيج والملابس الجاهزة.

وفي ختام الجولة، أكد وزير العمل أن ما شاهده داخل مصانع المحلة الكبرى يعكس قدرة الصناعة المصرية على التوسع والمنافسة، مشددًا على استمرار الوجود الميداني داخل مواقع العمل والإنتاج، والتنسيق مع أصحاب الأعمال والعمال، بما يدعم الصناعة الوطنية، ويخلق المزيد من فرص العمل، ويترجم توجيهات القيادة السياسية إلى واقع ملموس داخل مواقع الإنتاج.