إصابة 7 أشخاص في حادث تصادم سيارات بطريق "طنطا - السنطة"

شهد الطريق الزراعي "طنطا - السنطة" السريع بمحافظة الغربية منذ قليل إصابة 7 أشخاص في حادث تصادم سيارات إثر تجاوز قائدي السيارات السرعات المقررة وتم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل الضحايا المصابين إلي طوارىء مستشفي السنطة لإسعافهم وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .

توجيهات رفع اثار الحادث

تعود أحداث الواقعة حينما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة السنطة يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة حول واقعة وقوع حادث مروري وتصادم عدد من السيارات بخط الطريق السريع "طنطا ـ السنطة" بنطاق دائرة المركز.

كما انتقلت القيادات الأمنية والتفيذية علي رأسها المحاسبة مني صالح رئيس مجلس مركز ومدينة السنطة لمعاينة موقع الحادث والوقوف على آخر تطوراته .

نقل ضحايا ومصابي الحادث

كما تم الدفع بنحو 7 سيارات إسعاف لنقل الضحايا المصابين إلي طوارىء مستشفي السنطة فضلا عن استخدام الأوناش لرفع اثار الحادث وإعادة تسيير حركة الطريق حفاظا على ارواح وحياة المواطنين.

رفع اثار الحادث

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.