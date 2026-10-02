أكاديمية الأزهر العالمية تجري اختبارا تحريريا للمبعوثين إلى دول العالم

أجرت «أكاديمية الأزهر العالمية»، اختبارًا تحريريًّا لمبعوثي الأزهر الشريف المتجهين إلى عدد من دول العالم، وذلك بقاعة مؤتمرات الأزهر، ضمن فعاليات «الدورة التدريبية لمبعوثي الأزهر الشريف إلى دول العالم»، التي تنظمها الأكاديمية بالتنسيق مع «مجمع البحوث الإسلامية».

شهد الاختبار حضور الدكتور حسن الصغير، رئيس «أكاديمية الأزهر العالمية»، الذي تابع سير الاختبار، مؤكدًا اهتمام الأكاديمية بتوفير أعلى مستويات التأهيل للمبعوثين، ومشيرًا إلى متابعة فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، لفعاليات الدورة، وحرصه على دعم برامج إعداد المبعوثين وتأهيلهم للقيام برسالتهم في الخارج.

شمل الاختبار الموضوعات والمواد العلمية والثقافية والمعرفية التي تلقاها المبعوثون على مدار فعاليات الدورة، وما تضمنته من محاضرات وورش عمل ولقاءات متنوعة هدفت إلى تعزيز جاهزيتهم العلمية والدعوية والثقافية، وتأهيلهم للتعامل مع متطلبات العمل في دول الإيفاد.

يستهدف الاختبار الوقوف على مدى استيعاب المبعوثين للمحتوى الذي تلقوه خلال الدورة، وقياس مدى استفادتهم من البرنامج التدريبي، إلى جانب تعزيز قدرتهم على توظيف ما اكتسبوه من معارف ومهارات في أداء مهامهم الدعوية، بما يدعم استعدادهم للاضطلاع برسالتهم في البيئات والمجتمعات المختلفة.

تأتي الدورة التدريبية في إطار جهود «الأزهر الشريف» لإعداد مبعوثي الأزهر الشريف إعدادًا متكاملًا، يجمع بين التأهيل العلمي والثقافي والدعوي والتدريب العملي، بما يعزز قدرتهم على أداء مهامهم بكفاءة، والاضطلاع برسالتهم في نشر منهج الأزهر الشريف وقيمه الوسطية في مختلف دول العالم.