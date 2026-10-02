لن تعود الحياة كما كانت ..أنور صادق الصباح ينعى والدته بكلمات مؤثرة

نعى المنتج أنور صادق الصباح، والدته رنا محمد سعيد الزين، التي رحلت عن عالمنا الأربعاء الماضي بعد صراع مع المرض.

ونشر مجموعة من الصور التي تجمعه بوالدته في مناسبات مختلفة وعلق أنور صادق الصباح في نعيه لوالدته: «لن تعود الحياة كما كانت من قبل، كنتِ استثنائية يا أمي، أحبكِ وسأفتقدكِ حتى آخر نفس في حياتي».

وكانت أسرة المنتج صادق الصباح شيّعت، أمس الخميس، جثمان زوجته الراحلة رنا محمد سعيد الزين، بحضور أفراد الأسرة والأصدقاء والمقربين.

وأقيمت صلاة الجنازة على الراحلة في مسجد الخاشقجي بالعاصمة اللبنانية بيروت، عقب صلاة الظهر، قبل نقل جثمانها إلى مدفن العائلة في جبانة الشهداء.

وتُقام مراسم تقبل العزاء في الراحلة رنا محمد سعيد الزين، في قاعة محيي الدين برغوت بمسجد الخاشقجي في بيروت، قبل وبعد مراسم الدفن.