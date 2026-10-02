برلماني: رسائل الرئيس السيسي تؤكد قوة الدولة المصرية وقدرتها على مواجهة التحديات

أكد النائب ياسر منصور قدح، عضو مجلس النواب، أن الاجتماع الذي عقده الرئيس عبد الفتاح السيسي بمقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الجديدة، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ومجلسي الوزراء والمحافظين بكامل هيئتيهما، وعدد من كبار المسؤولين وقادة القوات المسلحة والشرطة المدنية، إلى جانب العمد والمشايخ والخبراء والمتخصصين، يحمل رسائل مهمة تعكس إدراك الدولة لحجم التحديات الراهنة وحرص القيادة السياسية على تعزيز تماسك مؤسسات الدولة وترسيخ الوعي الوطني لدى المواطنين.

حماية الدولة المصرية وصون مقدراتها

وأوضح قدح أن تأكيد الرئيس السيسي على أهمية الحفاظ على بقاء الدولة ومؤسساتها يعكس أولوية حماية الدولة المصرية وصون مقدراتها، في ظل ما تشهده المنطقة والعالم من تحديات ومتغيرات متسارعة، مشيرًا إلى أن قوة الدولة لا تقوم على مؤسساتها الوطنية وحدها، وإنما تستند كذلك إلى وعي شعبها وتماسكه وقدرته على إدراك طبيعة المرحلة الراهنة.

وأضاف عضو مجلس النواب أن اجتماع الرئيس بمختلف مؤسسات الدولة التنفيذية والأمنية، إلى جانب ممثلي القرى والنجوع والخبراء والمتخصصين، يعكس أهمية تكامل الأدوار بين مؤسسات الدولة والمجتمع، وضرورة أن تصل الرسائل الوطنية إلى المواطنين في مختلف المحافظات، بما يعزز الثقة والوعي والمسؤولية المشتركة تجاه الوطن.

فع الروح المعنوية للرأي العام

وأشار قدح إلى أن من أبرز الرسائل التي تضمنها الاجتماع أهمية رفع الروح المعنوية للرأي العام، والابتعاد عن خطاب الإحباط، مؤكدًا أن المرحلة الحالية تتطلب التكاتف والعمل الجاد، وعدم السماح للتحديات أو الأزمات بالتأثير على ثقة المواطنين في قدرة الدولة على التعامل معها.



وشدد النائب ياسر منصور قدح على أن الوعي الوطني يمثل عنصرًا أساسيًا في الحفاظ على استقرار المجتمع، وأن مواجهة التحديات لا تقتصر على الإجراءات الحكومية أو التحركات المؤسسية، بل تتطلب أيضًا دورًا إيجابيًا من المواطنين في تحري الدقة، وعدم الانسياق وراء الشائعات، وتقدير حجم المسؤوليات التي تتحملها الدولة في مختلف الملفات.

وأكد أن الدولة المصرية تمتلك مؤسسات وطنية راسخة، وأن الحفاظ على تماسكها واستمرارها يمثل ضرورة لحماية الأمن القومي وتحقيق الاستقرار، لافتًا إلى أن قوة مصر الحقيقية تكمن في ترابط مؤسساتها ووعي شعبها وتكاتف أبنائها في مواجهة الظروف الاستثنائية.