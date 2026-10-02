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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

نائبة: إزالة معوقات الاستثمار تفتح الطريق أمام مشروعات جديدة وفرص عمل

مجلس النواب
مجلس النواب
أميرة خلف

ثمنت النائبة بثينة أبو زيد، عضو مجلس النواب،  تصريحات وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بشأن استمرار الدولة في تنفيذ برنامج تطوير وإصلاح الاقتصاد، مؤكدة أن مواصلة الإصلاحات الاقتصادية تمثل ركيزة أساسية لتعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحسين مناخ الاستثمار.

وأشارت" أبوزيد" في تصريحات خاصة إلى أن استكمال برنامج الإصلاح الاقتصادي يسهم في تهيئة بيئة أكثر جذبًا للاستثمارات، ويدعم توسع القطاع الخاص والمشروعات الإنتاجية، بما ينعكس على زيادة معدلات النمو وتوفير فرص عمل جديدة.


التنسيق بين مختلف مؤسسات الدولة لتنفيذ الإصلاحات المستهدفة


وشددت عضو النواب على أهمية استمرار التنسيق بين مختلف مؤسسات الدولة لتنفيذ الإصلاحات المستهدفة، بما يضمن تحقيق نتائج ملموسة يشعر بها المواطن والمستثمر، ويدعم جهود الدولة نحو تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.


جاء ذلك بعد أن عقد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا موسعًا مع عدد من كبار المستثمرين المؤسسيين ومديري الأصول وممثلي المؤسسات المالية والاستثمارية الفرنسية والدولية، بمقر سفارة جمهورية مصر العربية في باريس، على هامش منتدى الأعمال المصري الفرنسي.


واستعرض الوزير مستجدات أداء الاقتصاد المصري والإصلاحات الاقتصادية المنفذة لتحسين مناخ الاستثمار وتعزيز تنافسية الاقتصاد، إلى جانب جهود تطوير سوق رأس المال وبرنامج الطروحات الحكومية والإصلاحات التشريعية والمؤسسية الداعمة للقطاع الخاص.

وأكد الدكتور محمد فريد أن الحكومة تعمل على تعميق سوق رأس المال لتوفير التمويل اللازم للشركات وجذب الاستثمارات، مشيرًا إلى النمو الملحوظ في عدد المستثمرين وحجم التداول وقيمة الأصول المدارة.

الاقتصاد الحكومة الاستثمار فرص عمل النواب

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