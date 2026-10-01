بعد رئاسة «الإعلام والثقافة».. ثريا البدوي تكشف لجنتها الجديدة في مجلس النواب

أعلنت النائبة ثريا البدوي، عضو مجلس النواب ورئيس لجنة الإعلام والثقافة والآثار خلال دور الانعقاد الماضي، توجهها للانضمام إلى لجنة التعليم والبحث العلمي خلال دور الانعقاد الحالي، باعتبارها خيارها الأول، على أن تأتي لجنة التضامن الاجتماعي وذوي القدرات كخيار ثانٍ.

وقالت البدوي علي صفحتها الشخصية فيس بوك إنها عبّرت اليوم، مع انطلاق دور الانعقاد الحالي لمجلس النواب، عن رغبتها في الانضمام إلى لجنة التعليم والبحث العلمي، موضحة أن لجنة التضامن الاجتماعي وذوي القدرات تأتي في المرتبة الثانية ضمن اختياراتها.

رسالة تقدير لزملائها في لجنة الإعلام

ووجهت النائبة ثريا البدوي رسالة تقدير إلى أعضاء لجنة الإعلام والثقافة والآثار والأمانة الفنية للمكتب، مثمنة الجهود التي بذلوها خلال دور الانعقاد الماضي والعمل من أجل تحقيق الصالح العام.

وأعربت عن تمنياتها لأعضاء اللجنة بالتوفيق والنجاح خلال دور الانعقاد الحالي، مؤكدة تقديرها لما قدموه من جهود خلال الفترة الماضية.