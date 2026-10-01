بحضور رئيس الوزراء.. انطلاق الجلسة العامة لمجلس النواب

انطلقت قبل قليل أولى جلسات دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثالث لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي.

وتشهد الجلسة العامة، تلاوة قرار رئيس الجمهورية، بفض دور الانعقاد الأول، وقرار الدعوة لدور الانعقاد الثاني.

ويتضمن جدول أعمال الجلسة اليوم عرض كتاب رئيس الجمهورية بشأن الاعتراض على المادة (٢٥) من مواد مشروع قانون بشأن إصدار قانون إنشاء جامعة كيان بالقوات المسلحة للعلوم التطبيقية.

كما تشهد الجلسة الاستماع إلى بيان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في شأن الاعتراض.

ومن المقرر أن يدعو رئيس مجلس النواب، الأعضاء لتسجيل رغبات الانضمام لعضوية اللجان النوعية ال٢٥.