البرلمان يحيل اعتراض الرئيس على مادة بقانون جامعة كيان إلى اللجنة العامة

أحال مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، كتاب رئيس الجمهورية بشأن الاعتراض على المادة (٢٥) من مواد مشروع قانون بشأن إصدار قانون إنشاء جامعة كيان بالقوات المسلحة للعلوم التطبيقية، إلى اللجنة العامة فور تشكيلها.

كما أحال المجلس، بيان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء في شأن الاعتراض، إلى اللجنة العامة أيضا لدراسته واتخاذ اللازم بشأنه.

وتنص المادة ٢٥ من قانون جامعة كيان على: يمنح طلاب الشعبة العسكرية بكليات ومعاهد الجامعة مكافأة شهرية تعادل أول راتب رتبة الملازم والتعويضات المقررة قانونًا، وذلك اعتبارًا من التاريخ الذي تمنح فيه هذه الرتبة لأقرانهم من خريجي الكلية الحربية بالأكاديمية العسكرية المصرية ويشترط لذلك أن يكون الطالب قد أمضى دراسته بنجاح. كما يمنح طلاب الجامعة المتفوقين مكافأة سنوية وفقا للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة الداخلية لكل كلية أو معهد.