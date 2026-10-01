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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

مسعود علام: توجيهات الرئيس السيسي تعزز مسار الدولة نحو خدمة المواطن

مسعود علام، الأمين العام لحزب الجيل الديمقراطي بمحافظة مطروح
مسعود علام، الأمين العام لحزب الجيل الديمقراطي بمحافظة مطروح
معتز الخصوصي

أكد مسعود علام، الأمين العام لحزب الجيل الديمقراطي بمحافظة مطروح، أن الاجتماع الموسع الذي عقده الرئيس عبدالفتاح السيسي، بحضور الحكومة والمحافظين وعدد من قيادات الدولة والعمد والمشايخ والخبراء، يعكس اهتمام القيادة السياسية بالاستماع إلى نبض الشارع، والوقوف بصورة مباشرة على مستوى أداء مؤسسات الدولة واحتياجات المواطنين.

وقال علام إن توجيهات الرئيس السيسي بشأن تحسين مستوى الخدمات، وحسن معاملة المواطنين، وسرعة الاستجابة لمطالبهم، تؤكد أن المواطن يمثل محورًا رئيسيًا في منظومة العمل الحكومي، مشيرًا إلى أن نجاح خطط التنمية لا يقاس فقط بحجم المشروعات التي يتم تنفيذها، وإنما بمدى انعكاس نتائجها بصورة مباشرة على حياة المواطنين.

وأضاف الأمين العام لحزب الجيل الديمقراطي بمطروح أن تأكيد الرئيس على حسن استغلال موارد الدولة وتعظيم الاستفادة من الإمكانات المتاحة يأتي في توقيت مهم، في ظل الظروف الاقتصادية والتحديات الإقليمية، بما يتطلب رفع كفاءة الإنفاق وتوجيه الموارد نحو القطاعات الأكثر احتياجًا، بما يحقق مردودًا ملموسًا يشعر به المواطن.

وأشار علام إلى أن استعراض جهود الدولة في قطاعات الصحة والتعليم والنقل والإسكان والكهرباء والتنمية المحلية وغيرها، يعكس حجم الملفات التي يجري العمل على تطويرها، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة تتطلب مواصلة التركيز على جودة الخدمات وكفاءة التنفيذ وسرعة الإنجاز، باعتبارها ركائز أساسية لاستكمال جهود التنمية.

وشدد على أن توجيه الرئيس بشأن حسن التعامل مع المواطنين داخل المصالح والجهات الحكومية يمثل رسالة مهمة إلى الجهاز الإداري، موضحًا أن تبسيط الإجراءات، والحد من التعقيدات، وسرعة إنهاء مصالح المواطنين، من شأنها تحسين العلاقة بين المواطن ومؤسسات الدولة.

وأكد علام أن مشاركة العمد والمشايخ والقيادات المجتمعية في مثل هذه اللقاءات تحمل أهمية خاصة، لما يمثلونه من حلقة اتصال مباشرة مع المواطنين، موضحًا أن الاستماع إلى القيادات الموجودة على الأرض يساهم في نقل الاحتياجات والمشكلات بصورة أكثر دقة، ويساعد على طرح حلول تتناسب مع طبيعة كل منطقة واحتياجاتها.

وأضاف أن حديث الرئيس عن أهمية التلاحم بين مؤسسات الدولة والمواطنين، ومواجهة الإحباط والشائعات بالعمل والإنجاز، يؤكد أهمية الوعي المجتمعي والتواصل المستمر مع المواطنين، إلى جانب تحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع.

وثمّن الأمين العام لحزب الجيل الديمقراطي بمطروح اهتمام الرئيس بملفات التعليم والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وتنمية الموارد المائية، مؤكدًا أن الاستثمار في الإنسان والمعرفة والمهارات الحديثة يمثل عنصرًا أساسيًا في بناء اقتصاد قادر على مواكبة المتغيرات والاستعداد لتحديات المستقبل.

واختتم مسعود علام تصريحاته بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة تتطلب تكامل الجهود بين الحكومة والمحافظات ومختلف مؤسسات الدولة، مع استمرار العمل الميداني وسرعة الاستجابة وتحسين مستوى الخدمات وتخفيف الأعباء عن المواطنين، مشددًا على أن النتائج التي يلمسها المواطن بصورة مباشرة في حياته اليومية تظل معيارًا أساسيًا لفاعلية الأداء والخدمات.

الحكومة المحافظين الرئيس عبدالفتاح السيسي القيادة السياسية المشايخ

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