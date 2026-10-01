ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 8.. وفاة مصابين آخرين في حادث تصادم الأوسطي

ارتفعت حصيلة ضحايا حادث التصادم الذي وقع بين سيارة نقل ثقيل وميكروباص أعلى الطريق الأوسطي، إلى 8 متوفين، بعد وفاة اثنين من المصابين متأثرين بما لحق بهما.

تفاصيل الحادث

وكانت الجهات المختصة قد نقلت جثامين 6 من ضحايا الحادث إلى المستشفى، تمهيدا لإنهاء الإجراءات اللازمة واستخراج تصاريح الدفن وتسليم الجثامين إلى ذويهم.

كما جرى نقل 9 مصابين لتلقي العلاج اللازم، قبل أن تتوفى حالتان منهم متأثرتين بإصاباتهما، فيما يواصل 7 مصابين تلقي الرعاية الطبية بالمستشفى.

وكان قد شهد الطريق الأوسطي، حادث تصادم في الاتجاه المؤدي إلى مناطق حلوان ومايو، وسط حالة من الذعر بمحيط موقع الحادث، وجرى الدفع بسيارات الإسعاف لسرعة نقل المصابين.



وتلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة، بلاغا من الجهات المعنية بالطريق، يفيد بوقوع حادث تصادم بالطريق الأوسطي في الاتجاه المشار إليه، ووجود مصابين.