مصر تدين اقتحام المستوطنين الإسرائيليين للمسجد الأقصى المبارك

أدانت مصر اقتحام مئات المستوطنين الإسرائيليين للمسجد الأقصى المبارك، وما تخلل ذلك من ممارسات استفزازية وأداء طقوس دينية داخل باحاته، في انتهاك للوضع التاريخي والقانوني القائم بالمسجد.

وحذرت مصر من خطورة استمرار وتكثيف هذه الاقتحامات، في ظل سياق أعم وأشمل من الأنشطة والتصريحات الاستيطانية المرفوضة، وما تنطوي عليه كل هذه الممارسات من مساع لتغيير الوضع القائم وفرض واقع جديد داخل الحرم القدسي الشريف.

وشددت مصر في بيان لوزارة الخارجية، على ضرورة الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني للمقدسات في مدينة القدس، وصون المكانة الدينية للمسجد الأقصى المبارك. كما تؤكد أن الحفاظ على الترتيبات القائمة بشأن المقدسات يمثل ركيزة أساسية لتجنب تأجيج التوتر، محذرة من أن تكرار مثل هذه الانتهاكات، التي تأتي في إطار سياسة ممنهجة تتنصل من كافة أشكال الردع او المساءلة، يفاقم حالة الاحتقان ويهدد الأمن والاستقرار في الأراضي الفلسطينية المحتلة والمنطقة بأسرها.