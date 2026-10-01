800 مستوطن يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال في سادس أيام عيد العرش اليهودي

أعلنت دائرة الأوقاف بالقدس أن نحو 800 مستوطن إقتحموا المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال في سادس أيام عيد العرش اليهودي.



واقتحم عدد من المستوطنين الإسرائيليين، باحات المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة، بالإضافة إلى الحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل بالضفة الغربية ، في رابع أيام عيد العرش اليهودي، بحماية شرطة الاحتلال.



وواصل وزير الأمن الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير استفزازاته باقتحام المسجد الأقصى المبارك، الثلاثاء.

وأكد محافظ القدس، أن عشرات المستوطنين يواصلون اقتحام المسجد الأقصى تحت حماية شرطة الاحتلال في رابع أيام عيد العرش.

وفي سياق متصل، شهدت قرية جالود قرب مدينة نابلس في الضفة الغربية اقتحام كبير من جانب 100 إسرائيلي أسفر عن إصابة 3 من جنود الاحتلال جراء الاشتباك معهم.