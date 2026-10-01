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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

ضبط شخصين بحوزتهما مخدرات.. الداخلية تكشف حقيقة ادعاءات سيدة باقتحام منزلها بكفر الشيخ

المتهمين
المتهمين
مصطفى الرماح

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن ادعاء القائمة على النشر بقيام قوة أمنية باقتحام منزلها وإحداث تلفيات به وسرقة أموالها ومشغولاتها الذهبية والاستيلاء على تسجيلات كاميرات المراقبة بكفر الشيخ .

 بالفحص تبين عدم صحة تلك الإدعاءات ، وأنه بتاريخ 13/ سبتمبر المنقضى ووفقاً لإجراءات مقننة تمكنت قوة أمنية من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من ضبط (شقيق زوج القائمة على النشر ، وعاطل "لهما معلومات جنائية") بمسكن الأول وضُبط بحوزتهما (كمية من مخدر الحشيش وزنت 15كيلو جرام - 2 فرد خرطوش - عدد من الطلقات).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية فى حينه وبعرضهما على النيابة العامة قررت حبسهما على ذمة التحقيقات ، وبإستدعاء القائمة على النشر أقرت بإدعائها ذلك على غير الحقيقة لتمكين شقيق زوجها من الإستفادة من ذلك قضائياً.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية. 

الأجهزة الأمنية التواصل الإجتماعى قوة أمنية

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