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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزير الصحة: المبادرات الرئاسية مستمرة وليست مرتبطة بتوقيت زمني

وزير الصحة
وزير الصحة
عبدالصمد ماهر

قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، إن الوزارة تسعي لبناء جسور الثقة بين المواطن ومقدمي الخدمة، لافتا إلي أن مبادرات  الوزارة نجحت في الكشف علي 60 مليون مواطن ونجحت في اكتشاف حالات مبكرة من الأمراض وبدواء مصري محلي عالي الجودة .

فلسفة المبادرات الرئاسية

وأضاف عبد الغفار خلال كلمة له في الجلسة الحوارية حول ملف وزارة الصحة والسكان، أن المبادرات الرئاسية كان لها عظيم الأثر في تخفيف الألم علي عدد من المواطنين، لافتا إلي أن فلسفة المبادرات تحول من الفعل لرد الفعل وهي منظومة قائمة ومستدامة ولها موازنة خاصة بها. 

وأشار وزير الصحة والسكان، إلي أننا لسنا في المدينة الفاضلة ولكن نسعي إلي فعل المزيد من أجل المواطن وتحسين المنظومة الصحية والرقمية في كيام موحد. 

وزير الصحة العلمين فيروس سي المبادرات الصحية التأمين الصحي

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