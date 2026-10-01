العزاء غدًا .. سعد الصغير ينعى عازف الأورج بلال جعفر بكلمات مؤثرة: «كان الريس بتاعي»

يُقام غدًا الجمعة الموافق 2 أكتوبر، عزاء عازف الأورج الراحل بلال جعفر، بدار مناسبات الإسكان الصناعي في شبرا الخيمة، بجوار كوبري أحمد عرابي ، وذلك عقب صلاة العصر، وسط حالة من الحزن بين أصدقائه وزملائه في الوسط الفني.

وكان المطرب الشعبي سعد الصغير قد أعلن وفاة عازف الأورج بلال جعفر، بعد صراع مع المرض، معربًا عن حزنه الشديد لفقدان صديقه، الذي جمعته به سنوات طويلة من العمل والعشرة داخل الوسط الفني.

وحرص سعد الصغير على توجيه رسالة إلى أصدقاء الراحل ومحبيه، مطالبًا إياهم بالدعاء له بالرحمة والمغفرة، وأن يلهم أسرته وذويه الصبر والسلوان في هذا الوقت الصعب.

سعد الصغير يروي تفاصيل علاقته ببلال جعفر

وتحدّث سعد الصغير في وقت سابق عن علاقته بعازف الأورج الراحل، مؤكدًا أن بلال جعفر لم يكن مجرد زميل في العمل، وإنما كان صديقًا مقربًا ورفيقًا جمعتهما سنوات طويلة من العمل والذكريات.

وقال سعد الصغير في فيديو متداول عبر موقع «فيس بوك»: «كان الريس بتاعي، كنت بطبل وهو بيعزف أورج، مقدرش أعيش من غيره، اللي خيره عليا»، كما ناشد زملاءه من الفنانين والعازفين بضرورة الوقوف إلى جانب الراحل خلال فترة مرضه.

وأضاف سعد في رسالته: «ياريت أصحابنا الفنانين كلهم ييجوا يزوروه، هو جدع وبيجامل أي حد»، في إشارة إلى المكانة التي كان يحظى بها بلال جعفر بين زملائه وأصدقائه في الوسط الفني.

سعد الصغير طالب الفنانين بالوقوف بجانب الراحل

وقبل وفاة بلال جعفر، كان سعد الصغير قد ناشد زملاءه في الوسط الفني بزيارته والاطمئنان على حالته الصحية، خاصة بعد تدهور حالته ودخوله أحد المستشفيات لتلقي العلاج.

وأكد سعد في رسالته آنذاك أهمية عدم التخلي عن الأصدقاء في أوقات المرض والأزمات، داعيًا الفنانين والعازفين الذين عرفوا بلال جعفر إلى الوقوف بجانبه ومساندته خلال محنته الصحية.

وبعد إعلان وفاته، عاد سعد الصغير ليعبر عن حزنه على رحيل صديقه، مؤكدًا أن فقدان شخص ارتبط به لسنوات طويلة من العمل والذكريات يمثل صدمة كبيرة له ولعدد من المقربين منه.

ومن المقرر أن يستقبل أهل وأصدقاء بلال جعفر المعزين غدًا الجمعة بدار مناسبات الإسكان الصناعي في شبرا الخيمة، عقب صلاة العصر، داعين الله أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يمنح أسرته ومحبيه الصبر والسلوان.