صديق رونالدو: «الدون» تعرّض للخيانة من مدرب البرتغال

علق الصحفي الإسباني إيدو أغيري، صديق النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، على الجدل الدائر حول وضع قائد منتخب البرتغال داخل الفريق، في ظل التطورات الأخيرة التي شهدتها علاقته بالمدير الفني جورجي جيسوس.

وقال أغيري، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام، إنه كان سيتخذ قرارًا بالرحيل عن معسكر المنتخب في وقت مبكر، إذا تعرض للموقف نفسه الذي مر به رونالدو.

وأوضح: «لكل إنسان حدود في قدرته على تحمل الشعور بعدم الاحترام، وهذه حقيقة. بصراحة، لو كنت مكان كريستيانو، لغادرت في وقت أبكر».

وأضاف: «كنت سأنسحب فورًا. لماذا؟ لأن تطلب من لاعب أن يقوم بالإحماء لمدة 30 دقيقة كاملة، ثم لا تشركه في المباراة، فهذا أمر قاسٍ للغاية».

وتابع: «هناك فرق كبير بين أن تتفق مع لاعب على أنه لن يبدأ أساسيًا، وبين أن تقول له: اذهب وقم بالإحماء لمدة 30 دقيقة. هذا تصرف قاسٍ للغاية».

وشدد أغيري على أن امتلاك المدير الفني للسلطة لا يعني، من وجهة نظره، أن جميع اللاعبين يمكن التعامل معهم بالطريقة نفسها، قائلًا: «صحيح أن للمدرب مكانته وسلطته، لكن فكرة أن جميع اللاعبين متساوون؟ عذرًا، هذا غير صحيح».

وتابع أن رونالدو يشعر وكأنه تعرض للخيانة

وتأتي تصريحات أغيري في ظل الجدل الذي أحاط بموقف رونالدو مع منتخب البرتغال، بعدما بدأ مباراة النرويج الأخيرة على مقاعد البدلاء ولم يشارك، قبل أن تتزايد التكهنات حول طبيعة العلاقة بينه وبين جورجي جيسوس.

وكان جيسوس قد أوضح أنه تحدث مع رونالدو قبل المباراة، وأبلغه بأنه لن يشارك أمام النرويج أو الدنمارك ضمن الخطة الموضوعة، مع تأكيده أن قراراته الفنية تخصه باعتباره المدير الفني للمنتخب.

في المقابل، دافع برايان ريمر، المدير الفني لمنتخب الدنمارك، عن أهمية رونالدو بالنسبة للمنتخب البرتغالي، مؤكدًا أن التقليل من قيمة اللاعب سيكون خطأ، ووصفه بأنه «أيقونة عظيمة» ولاعب من طراز عالمي.

كما أشار ريمر إلى أن أهمية رونالدو داخل المنتخب البرتغالي لا ينبغي الاستهانة بها، وذلك قبل مواجهة الدنمارك والبرتغال في دوري الأمم الأوروبية.

وكان رونالدو قد غادر معسكر منتخب البرتغال قبل مواجهة الدنمارك، في ظل استمرار الجدل حول مشاركته ودوره مع الفريق، لتتواصل حالة الاهتمام بموقف قائد المنتخب خلال الفترة الحالية.