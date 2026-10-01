قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الإفتاء تحذر من نشر الفضائح على السوشيال ميديا : التفاعل يشارك في إشاعة الفاحشة
طريقة التسجيل في منتدى مصر 2026.. الرابط والخطوات
الدولار والريال.. أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الخميس
تحرك عاجل لحل أزمة تلاميذ يعبرون ماسورة للذهاب للمدرسة بالبحيرة
الفضالي: دعوة الرئيس للمشاركة في «منتدى مصر 2026» فرصة حقيقية للتوافق السياسي والمجتمعي
سرا .. أول لقاء بين الحكومة السورية وحزب الله منذ سقوط نظام بشار الأسد
ليست تراخيص السيارات فقط.. 5 قرارات من الرئيس السيسي في صالح المواطن
الإمارات تشكر السعودية وتثمّن تعاونها في واقعة فلاي دبي
رغم جاهزية بكين.. واشنطن تستبعد الغزو الصيني لتايوان قبل 2028
مي فاروق تؤيد قرار محمد ثروت بعدم المشاركة في مهرجان الموسيقى العربية 2026 لهذا السبب
صديق رونالدو: «الدون» تعرّض للخيانة من مدرب البرتغال
استقالة رئيس دار الأوبرا المصرية و أزمة مهرجان الموسيقى العربية | القصة الكاملة وأسباب الرحيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

صديق رونالدو: «الدون» تعرّض للخيانة من مدرب البرتغال

رونالدو
رونالدو
ياسمين تيسير

علق الصحفي الإسباني إيدو أغيري، صديق النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، على الجدل الدائر حول وضع قائد منتخب البرتغال داخل الفريق، في ظل التطورات الأخيرة التي شهدتها علاقته بالمدير الفني جورجي جيسوس.

وقال أغيري، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام، إنه كان سيتخذ قرارًا بالرحيل عن معسكر المنتخب في وقت مبكر، إذا تعرض للموقف نفسه الذي مر به رونالدو.

وأوضح: «لكل إنسان حدود في قدرته على تحمل الشعور بعدم الاحترام، وهذه حقيقة. بصراحة، لو كنت مكان كريستيانو، لغادرت في وقت أبكر».

وأضاف: «كنت سأنسحب فورًا. لماذا؟ لأن تطلب من لاعب أن يقوم بالإحماء لمدة 30 دقيقة كاملة، ثم لا تشركه في المباراة، فهذا أمر قاسٍ للغاية».

وتابع: «هناك فرق كبير بين أن تتفق مع لاعب على أنه لن يبدأ أساسيًا، وبين أن تقول له: اذهب وقم بالإحماء لمدة 30 دقيقة. هذا تصرف قاسٍ للغاية».

وشدد أغيري على أن امتلاك المدير الفني للسلطة لا يعني، من وجهة نظره، أن جميع اللاعبين يمكن التعامل معهم بالطريقة نفسها، قائلًا: «صحيح أن للمدرب مكانته وسلطته، لكن فكرة أن جميع اللاعبين متساوون؟ عذرًا، هذا غير صحيح».

وتابع أن رونالدو يشعر وكأنه تعرض للخيانة 

وتأتي تصريحات أغيري في ظل الجدل الذي أحاط بموقف رونالدو مع منتخب البرتغال، بعدما بدأ مباراة النرويج الأخيرة على مقاعد البدلاء ولم يشارك، قبل أن تتزايد التكهنات حول طبيعة العلاقة بينه وبين جورجي جيسوس.

وكان جيسوس قد أوضح أنه تحدث مع رونالدو قبل المباراة، وأبلغه بأنه لن يشارك أمام النرويج أو الدنمارك ضمن الخطة الموضوعة، مع تأكيده أن قراراته الفنية تخصه باعتباره المدير الفني للمنتخب.

في المقابل، دافع برايان ريمر، المدير الفني لمنتخب الدنمارك، عن أهمية رونالدو بالنسبة للمنتخب البرتغالي، مؤكدًا أن التقليل من قيمة اللاعب سيكون خطأ، ووصفه بأنه «أيقونة عظيمة» ولاعب من طراز عالمي.

كما أشار ريمر إلى أن أهمية رونالدو داخل المنتخب البرتغالي لا ينبغي الاستهانة بها، وذلك قبل مواجهة الدنمارك والبرتغال في دوري الأمم الأوروبية.

وكان رونالدو قد غادر معسكر منتخب البرتغال قبل مواجهة الدنمارك، في ظل استمرار الجدل حول مشاركته ودوره مع الفريق، لتتواصل حالة الاهتمام بموقف قائد المنتخب خلال الفترة الحالية.

رونالدو البرتغال الدنمارك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع اليوم الخميس.. كم يصل سعر الكيلو؟

صورة أرشيفية

بالأسماء.. تعيين 685 معاون نيابة عامة من خريجي دفعتي 2021 و2022

رمضان صبحي

مفاجأة مدوية.. ماذا حدث في عينة رمضان صبحي؟.. حيثيات الحكم تكشف التفاصيل

محمد هاني

اللاعب قلبه جامد.. أمير هشام يكشف مفاجأة بشأن مستقبل محمد هاني مع الأهلي

بوابة مرور مصر التابعة لوزارة الداخلية

قبل ساعات من خفض رسومها.. خطوات وإجراءات تجديد رخصة السيارة إلكترونيًا

التسبيح

تسبيح إذا قلته يفتح الله لك كل أبواب الرزق.. ردده 100 مرة

أسعار البيض

بعد شهور من التراجع.. قفزة مفاجئة في أسعار البيض وهذا سعر الكرتونة؟

غادة ضحية الاسكندرية

أمها متعرفش إنها اتقـ تلت.. أسرار جديدة في انهاء حياة سيدة الإسكندرية على يد طليقها

ترشيحاتنا

القهوة وعصير البرتقال

تفطر بإيه فيهم.. مقارنة بين تأثير القهوة وعصير البرتقال في الصباح

حمى الضنك

بعد إعلان الطوارئ في أمريكا.. ما علاج حمى الضنك

الدورة الشهرية

مش هتحسي بالألم تاني.. 13 طريقة لعلاج تقلصات الدورة الشهرية

بالصور

الدولار والريال.. أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الخميس

اسعار العملات اليوم
اسعار العملات اليوم
اسعار العملات اليوم

في موسمه.. طريقة عمل الزيتون والليمون المعصفر المخلل في البيت بطعم المطاعم

الزيتون المخلل
الزيتون المخلل
الزيتون المخلل

شايف جسمك متكسّر وعضلاتك شادّة عليك؟.. سر كوب الكاكاو باللبن وفوائده المُدهشة

الكاكاو
الكاكاو
الكاكاو

قبل تطعيم الحصبة في المدرسة.. تحذير للأمهات من 8 أشياء لازم تعرفيها عن الطفل أولًا

تطعيم الحصبة
تطعيم الحصبة
تطعيم الحصبة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: الحلم الذي عبر الشارع

السيسي

عادل نصار يكتب: رسائل واضحة في توقيت شديد الحساسية

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: السينما والفنون.. رؤية التحديات وطرح الحلول

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركاف

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: «فتى أحلامي».. من أقنعة أوسكار وايلد إلى صوت عبد الحليم

المزيد