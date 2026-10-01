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طريقة التسجيل في منتدى مصر 2026.. الرابط والخطوات
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

طريقة التسجيل في منتدى مصر 2026.. الرابط والخطوات

منتدى مصر
منتدى مصر
رشا عوني

أطلق مجلس الوزراء الموقع الإلكتروني لـ«منتدى مصر 2026»، ليكون منصة تفاعلية تتيح للمواطنين والخبراء والمتخصصين المشاركة بآرائهم ومقترحاتهم بشأن القضايا المطروحة للنقاش خلال المنتدى.

السيسي يعلن إطلاق فعاليات منتدى مصر  

وأعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، إطلاق الجلسات التحضيرية والموقع الإلكتروني الخاص بالمنتدى، تمهيدًا لانعقاد فعاليات «منتدى مصر 2026» خلال الفترة من 19 إلى 24 أكتوبر الجاري.

ويمكن للمواطنين والخبراء والمتخصصين التسجيل والمشاركة وإبداء آرائهم ومقترحاتهم من خلال الموقع الرسمي للمنتدى عبر الرابط التالي: /EgyptForum.gov.eg

طريقة التسجيل في منتدى مصر 

الدخول على رابط منتدى مصر 

لينك التسجيل

https://egyptforum.gov.eg/ 

اضغط على تسجيل حساب جديد 

ادخل بياناتك الشخصية المطلوبة 

الاسم - الرقم القومي - رقم الهاتف - البريد الإلكتروني - 

ادخل البيانات الوظيفية والمسمى الوظيفي 

ثم ادخل كلمة المرور 

واضغط على أنا لست روبوت 

وينشر صدي البلد أجندة فعاليات اليوم الأول لمؤتمر منتدي مصر وتتضمن ثلاث جلسات حول محور بناء الإنسان كالتالي:



ماذا يتعلم أبناؤنا... وهل يؤهلهم ذلك للمستقبل؟

تناقش الجلسة مدى نجاح التحولات التي شهدتها منظومة التعليم والتدريب في الانتقال من التركيز على إتاحة التعليم إلى جودة ما يتعلمه الطالب فعليًا، ومدى جاهزيته للجامعة ثم سوق العمل. مع توضيح رؤية المرحلة المقبلة، وما يستهدف استكماله على مستوى جودة التعلم، والمناهج، والتقييم، والمعلم، والمهارات المستقبلية، بالإضافة إلى تسليط الضوء على رؤية التطوير المستقبلي للتعليم الجامعي وربط البرامج والبحث والابتكار باحتياجات سوق العمل ووظائف المستقبل، بما يعزز جودة المخرجات وجاهزية الخريجين.

الشباب والرياضة: من إتاحة الفرص إلى صناعة التأثير

تقدم الجلسة حوارًا متكاملًا حول رحلة الشباب من اكتشاف الفرصة والوصول إليها، إلى بناء القدرات وتحويل المواهب والأفكار إلى إنجاز وتأثير حقيقي. وتتناول محاور اكتشاف ورعاية المواهب، التدريب والتأهيل، الرياضة والإبداع والابتكار، المشاركة الشبابية، وقياس أثر البرامج والسياسات، من خلال رؤى مؤسسية وتجارب حقيقية لنماذج شبابية ورياضية ملهمة. كما تفتح الجلسة نقاشًا حول كيفية تطوير منظومة أكثر تكاملًا واستدامة، تضمن وصول الفرص إلى الشباب وتحويلها إلى مهارات وقدرات وإنجازات ومشروعات ذات أثر، لتقدم الجلسة رسالة رئيسية مضمونها أن: الفرصة بداية الطريق… والتأثير هو ما يصنعه الشباب بها.

الثقافة ومنظومة القيم الاجتماعية

تتناول الفجوة بين القيم والسلوك المجتمعي، والوقوف على مسبباتها، وأوجه العمل المختلفة لتقليصها، وتأثير وسائل التواصل الاجتماعي على السلوك الفردي والمجتمعي. ومناقشة دور الدولة والمؤسسات الدينية والثقافية والفنية والتعليمية بالتكامل مع دور الأسرة في ترسيخ القيم الاجتماعية المشتركة، وقياس مدى انعكاسها على سلوك المواطنين، مع تحديد فجوات التأثير وأولويات العمل خلال المرحلة المقبلة.

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