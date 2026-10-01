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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

شوه جثمانه وتركه بالحمام.. شاب ينهي حياة شقيقه بمصر القديمة

أرشيفية
أرشيفية
محمد شراط

أقدم شاب يبلغ من العمر 21 عاما، على إنهاء حياة شقيقه البالغ من العمر 16 عامًا وتقطيع جثمانه داخل حمام شقتهما بمنطقة مصر القديمة.

التحريات تكشف تفاصيل الواقعة 

وكشفت التحريات التي أجرتها الأجهزة الأمنية بالقاهرة، تفاصيل الواقعة، حيث تبين أن المتهم حاصل على الثانوية العامة، ويعاني من حالة اكتئاب منذ نحو 7 سنوات، دون أن يتلقى علاجا أو يسبق عرضه على طبيب نفسي.

وأوضحت التحريات أن أسرة المتهم حاولت مساعدته وعلاجه من خلال الاستعانة بعدد من المختصين للجلوس معه، إلا أن تلك المحاولات لم تسفر عن تحسن حالته، كما اعتاد المتهم التعدي على أفراد أسرته بالضرب، ما كان يدفعهم إلى مغادرة الشقة والانتظار أمام العقار لحين عودته إلى حالته الطبيعية.

وأضافت التحريات أنه عقب محاولة المتهم التعدي على والدته وشقيقاته، غادرن الشقة، بينما ظل شقيقه المجني عليه داخل إحدى غرف النوم، وبعد مرور نحو ساعتين، أقدم المتهم على إيقاظ شقيقه واصطحابه إلى دورة المياه، حيث ارتكب الواقعة.

وكان قسم شرطة مصر القديمة قد تلقى بلاغا يفيد بالعثور على جثمان داخل أحد العقارات، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، وبالفحص عثر على جثمان طالب يبلغ من العمر 16 عاما داخل حمام الشقة.

المعاينة تكشف مفاجأة

وكشفت المعاينة الأولية عن وجود المجني عليه مفارقا للحياة داخل الحمام، وبه إصابات وطعنات، فضلا عن وجود آثار تشويه بالجثمان واستخراج بعض الأعضاء.

القبض على المتهم 

وتمكنت الأجهزة الأمنية في ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فيما تولت النيابة العامة التحقيق، وأمرت بنقل الجثمان إلى المشرحة وانتداب الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة.

شاب ينهي وزارة الداخلية الأجهزة الأمنية كواليس القبض على المتهم مصر القديمة

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