تعدى على فردي أمن.. تجديد حبس المتهم في واقعة التجمع الأول| تفاصيل

جدد قاضي المعارضات، حبس المتهم بالتعدي على فردي الأمن في واقعة التعدي عليهما داخل أحد التجمعات السكنية بمنطقة التجمع 15 يوما على ذمة التحقيقات.

النيابة تستمع لأقوال المجني عليهما

واستمعت النيابة إلى تفاصيل الواقعة وأقوال المجني عليهما، للوقوف على ملابسات التعدي وتحديد المسؤوليات في الواقعة، إلى جانب استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

وتواصل جهات التحقيق فحص ملابسات الواقعة، واتخاذ القرارات القانونية اللازمة في ضوء ما تسفر عنه التحقيقات.

وكشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن اعتداء أحد الأشخاص على فردي أمن إداري بالسب والتهديد بإلحاق الأذى بهما، أثناء حمله سلاحًا أبيض بأحد التجمعات السكنية في القاهرة الجديدة.

وبالفحص، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد فردي الأمن الظاهرين في مقطع الفيديو، وتبين أنهما يعملان بأحد التجمعات السكنية بدائرة قسم شرطة التجمع الأول.

وبسؤالهما، أفادا بتضررهما من أحد قاطني عقار بذات التجمع السكني، لقيامه بشكل متكرر بالتعدي على المارة والسكان بالسب، إلى جانب الصياح داخل شقته.

وأضاف فردا الأمن أنه أثناء تواجدهما بنطاق عملهما يوم 24 من الشهر الجاري، فوجئا بالمشكو في حقه يتعدى عليهما بالسب والضرب، ويهددهما بإلحاق الأذى بهما، ممسكًا بسلاح أبيض، بسبب اعتراضه على عدم منعهما الأطفال من اللهو أسفل العقار محل سكنه، بدعوى تسببهم في إزعاجه.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط المشكو في حقه، وبإرشاده تم ضبط السلاح الأبيض المستخدم في الواقعة.

وبمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، مبررًا ذلك بالسبب ذاته.

واتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.