مدبولي: ملاحظة الرئيس السيسي بشأن مكافأة بعض الطلاب تستهدف تحقيق المساواة

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة المصرية ماضية بعزم لا يلين في ترسيخ دعائم دولة القانون والمؤسسات، وإعلاء قيم العدالة، وصون الحقوق والحريات، وتكريس سيادة القانون، بما يكفل تحقيق العدالة والمساواة بين جميع المواطنين جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب.

مدبولي: إنشاء جامعة كيان يواكب التطورات ويلبي احتياجات سوق العمل

وقال رئيس مجلس الوزراء إن إنشاء جامعة كيان للقوات المسلحة للعلوم التطبيقية يأتي تجسيدًا لرؤية الدولة في تطوير منظومة التعليم الجامعي، وإعداد كوادر وطنية مؤهلة تجمع بين المعرفة العلمية والمهارات العملية، بما يواكب التطورات المتسارعة ويلبي احتياجات سوق العمل ومتطلبات التنمية.

وأضاف مدبولي أن مناقشات مجلس النواب اتسمت بالجدية والروح الوطنية الواعية والرؤية التشريعية الواضحة، وأسهمت في إثراء مشروع القانون وتعزيز أحكامه، بما يدعم دور الجامعة في بناء القدرات البشرية ومساندة مسيرة الدولة نحو التقدم والتنمية.

وأشار إلى أن ذلك يأتي اتساقًا مع رسالة التعليم في بناء الشخصية المصرية، والحفاظ على الهوية الوطنية، وترسيخ المنهج العلمي للتفكير، وتنمية المواهب، وتشجيع الابتكار، وترسيخ القيم الحضارية، وإرساء مفاهيم المواطنة والتسامح وعدم التمييز.

وأوضح رئيس الوزراء أنه إذا كان مجلس النواب والحكومة قد بذلا غاية الجهد في إعداد ومناقشة مشروع قانون إنشاء الجامعة بما يكفل لها أداء رسالتها العلمية والتعليمية على الوجه المنشود، فإن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ارتأى، بعد دراسة متأنية لأحكام المشروع، إعادة النظر في الحكم الوارد بالمادة الخامسة والعشرين بشأن المكافأة المقررة لبعض طلاب الجامعة.

وأشار إلى أن ذلك يأتي إعلاءً لمبدأ المساواة، وحرصًا على اتساق المراكز القانونية للطلاب، مع الحفاظ على استقلال الجامعة وخصوصية نظامها التعليمي.

وأكد مدبولي أن ملاحظة رئيس الجمهورية بشأن هذا الأمر تجسد حرصًا بالغًا على قيام التنظيم التشريعي للجامعة على أسس موضوعية ومنضبطة، تحول دون تفاوت المعاملة المالية بين طلاب الشعبتين العسكرية والمدنية، أو بين طلاب الجامعة وأقرانهم في الجامعات الأخرى.

وأوضح أن ذلك يحقق التوازن بين خصوصية الجامعة وأهدافها من ناحية، ومقتضيات المساواة وتكافؤ الفرص من ناحية أخرى.

مدبولي يوجه الشكر للرئيس ومجلس النواب

وفي هذا السياق، توجه رئيس مجلس الوزراء بخالص التقدير إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، لما أبداه من ملاحظة تستهدف مزيدًا من إحكام البناء التشريعي للمشروع.

كما أعرب عن تقديره لمجلس النواب، لحرصه على مناقشة مشروع القانون وإثرائه بما يخدم أهدافه.