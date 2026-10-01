خالد الغندور يكشف سبب غضب محمد عبد المنعم بعد مباراة أنجولا

كشف الإعلامي خالد الغندور عن سبب غضب محمد عبد المنعم، مدافع منتخب مصر، عقب مواجهة أنجولا.

وكتب خالد الغندور عبر حسابه على فيسبوك: “من الأخر محمد عبد المنعم زعل من عدم اللعب في مباراة أنجولا”.

وأعلن نادي نيس الفرنسي بالاتفاق مع الجهاز الفني لمنتخب مصر، مغادرة محمد عبد المنعم معسكر تدريب الفراعنة حفاظًا على لياقته البدنية وسلامته.

ووفق لبيان نيس فإن القرار جاء بالتراضي، نظرًا للظروف التي كان من المقرر أن تُقام فيها مباراة مصر ضد جنوب السودان في تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2027 - على أرضية عشبية صناعية - واتُخذ بهدف مشترك هو عدم تعريض صحة اللاعب للخطر.

وأضاف : يلتزم نادي نيس التزامًا تامًا بضمان تمثيل محمد وجميع لاعبيه الدوليين الآخرين لبلادهم بأفضل صورة ممكنة، مع إيلاء اهتمام خاص لصحتهم وتعافيهم وسلامتهم البدنية.