نيس يعلن مغادرة محمد عبد المنعم معسكر منتخب مصر

أعلن نادي نيس الفرنسي بالاتفاق مع الجهاز الفني لمنتخب مصر، مغادرة محمد عبد المنعم معسكر تدريب الفراعنة حفاظًا على لياقته البدنية وسلامته.

ووفق لبيان نيس فإن القرار جاء بالتراضي، نظرًا للظروف التي كان من المقرر أن تُقام فيها مباراة مصر ضد جنوب السودان في تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2027 - على أرضية عشبية صناعية - واتُخذ بهدف مشترك هو عدم تعريض صحة اللاعب للخطر.

وأضاف : يلتزم نادي نيس التزامًا تامًا بضمان تمثيل محمد وجميع لاعبيه الدوليين الآخرين لبلادهم بأفضل صورة ممكنة، مع إيلاء اهتمام خاص لصحتهم وتعافيهم وسلامتهم البدنية.

وأكمل: يتقدم النادي بالشكر للجهاز الفني للمنتخب المصري على المناقشات المثمرة، وتفهمهم، وجهودهم مع محمد خلال هذا المعسكر التدريبي.

واختتم نيس البيان : سيواصل محمد الآن العمل مع نادي نيس استعدادًا للمباريات القادمة للمنتخب بأفضل طريقة ممكنة.

يأتى القرار بعد تحذيرات نيس من مشاركة عبدالمنعم في مباراة جنوب السودان بسبب الملعب الصناعي وقبل اللقاء المرتقب أمام جنوب أفريقيا في القاهرة وديا