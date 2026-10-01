نهاية مأساوية على ضفاف النيل.. غرق طالب ثانوي أثناء الاستحمام بالنهر في سوهاج

شهد كورنيش سوهاج الشرقي واقعة مأساوية، اليوم الخميس، بعد غرق طالب بالمرحلة الثانوية في مياه نهر النيل، أثناء استحمامه برفقة والده، وسط حالة من الحزن والصدمة بين الأهالي.

تفاصيل الواقعة

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج بلاغًا يفيد بغرق طالب داخل مياه نهر النيل بمنطقة كورنيش سوهاج الشرقي، أثناء تواجده برفقة والده للاستحمام في النهر.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الإنقاذ النهري إلى موقع البلاغ، وبدأت أعمال البحث عن الطالب داخل مياه النيل، وسط تواجد عدد من الأهالي الذين تجمعوا لمتابعة عمليات البحث ومحاولة الوصول إليه.

وتكثف قوات الإنقاذ النهري جهودها للعثور على الطالب وانتشاله من المياه، فيما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن الواقعة، وإخطار جهات التحقيق المختصة لمباشرة أعمالها.

ويواصل رجال الإنقاذ النهري جهودهم في موقع الحادث، وسط حالة من الترقب والحزن بين أسرة الطالب وأهالي المنطقة، انتظارًا لما ستسفر عنه أعمال البحث.