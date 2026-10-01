نائب رئيس الاتحاد العربي لغرفة الملاحة البحرية: تعطّل الملاحة في مضيق هرمز «سكتة قلبية» للطاقة

قال المهندس مدحت القاضي، نائب رئيس الاتحاد العربي لغرف الملاحة البحرية، إن عبور 17 ناقلة عبر مضيق هرمز يمثل مؤشرًا إيجابيًا، مقارنة بالمعدلات المنخفضة للغاية التي سجلتها حركة الملاحة خلال الأسبوعين الماضيين.

وأضاف «القاضي» خلال مداخلة في برنامج "المراقب"، المذاع على قناة القاهرة الإخبارية، ويقدمه الإعلامي أحمد بشتو، أن مضيق هرمز يُعد من أهم الممرات البحرية في العالم، إذ تمر عبره نحو 15 مليون برميل من النفط يوميًا، كما يوفر ما يقرب من 20% من إمدادات الطاقة العالمية سنويًا.

وأكد أن أي توقف لحركة الملاحة في المضيق أو تعرضها لاضطرابات من شأنه أن يشكل "سكتة قلبية" على سوق الطاقة العالمي.