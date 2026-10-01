أخفى الجثة 3 شهور داخل الشقة.. كشف تفاصيل مقـ.تل ربة منزل على يد زوجها بشبرا

كشفت التحريات الأولية للأجهزة الأمنية بالقليوبية ملابسات واقعة مقتل ربة منزل داخل مسكنها بمنطقة منشية الحرية بمدينة شبرا الخيمة، بعد العثور على جثمانها في حالة تحلل شديد، عقب مرور نحو 3 أشهر على الواقعة.



وبحسب التحريات، بدأت تفاصيل الواقعة بمشادة كلامية نشبت بين المجني عليها وزوجها داخل مسكنهما، قبل أن تتطور إلى مشاجرة، في الوقت الذي كانت طفلتهما البالغة من العمر 6 سنوات موجودة داخل المنزل.



وخلال المشاجرة، تعدى الزوج على زوجته باستخدام شاكوش حديدي، موجهًا إليها عدة ضربات على الرأس، ما أسفر عن إصابتها وسقوطها أرضًا، قبل أن تفارق الحياة متأثرة بإصابتها.



وعقب الواقعة، أخفى المتهم جثمان زوجته داخل الشقة، حيث لفه بعدة بطاطين ووضعه في أحد أماكن المسكن، في محاولة لإخفاء الجريمة وعدم اكتشافها.



وبحسب المعلومات الأولية، حاول المتهم كذلك إخفاء آثار الواقعة والرائحة المنبعثة من الجثمان باستخدام مواد ومعطرات داخل الشقة، وظل الجثمان مخفيًا لعدة أشهر، حتى بدأت رائحة كريهة تنبعث من المكان وتثير شكوك أحد الجيران.



وعلى الفور، أبلغ الجار الأجهزة الأمنية، وانتقلت قوة من مباحث قسم ثان شبرا الخيمة إلى محل البلاغ، وبالفحص عثرت القوات على جثمان سيدة في حالة تحلل شديد داخل الشقة.



وتبين أن الجثمان لربة منزل تدعى «عفاف م. ع. أ»، في العقد الرابع من العمر، وتم نقله إلى مشرحة زينهم تحت تصرف جهات التحقيق، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



وكثفت الأجهزة الأمنية تحرياتها لكشف ملابسات الواقعة وتحديد مرتكبها، وأسفرت التحريات عن تورط زوج المجني عليها في ارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله.