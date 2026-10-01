القبض على سيدة وابنتها لقيامهما التسول عبر السوشيال ميديا

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط سيدتين لقيامهما بالتسول عبر السوشيال ميديا.

رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام إحدى السيدات ووالدتها باستغلال البث المباشر عبر مواقع التواصل الإجتماعى وإستجداء المتابعين بصورة مبتذلة تتنافى مع القيم المجتمعية على إرسال الهدايا الرقمية لهما بقصد تحقيق مكاسب مادية .

بالفحص أمكن تحديد وضبط القائمة على إدارة الصفحة المشار إليها ووالدتها (لإحداهما معلومات جنائية - مقيمتان بدائرة قسم شرطة ثان المحلة بالغربية)، وضُبط بحوزتهما (3 هواتف محمولة "بفحصها تبين احتواؤها على دلائل تؤكد نشاطهما") ، وبمواجهتهما اعترفتا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

