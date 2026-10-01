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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أمير عزمي مجاهد: ضد تعيين مدير رياضي جديد للزمالك.. ولا أدوات متاحة للزناتي

امير عزمي
امير عزمي
يارا أمين

انتقد أمير عزمي مجاهد، لاعب الزمالك السابق، فكرة تعيين مدير رياضي جديد داخل نادي الزمالك خلال الفترة الحالية، مشيرًا إلى أن الظروف والأزمات التي يمر بها النادي لا تساعد على نجاح هذه الخطوة.

وقال أمير عزمي مجاهد، في تصريحات مع الإعلامي كريم رمزي عبر إذاعة «ميجا إف إم»: «من وضع النادي في هذه الحالة لابد من محاسبته، وكذلك محاسبة جميع الأشخاص الذين تسببوا في التعاقد مع صفقات لم تقدم شيئًا، وتحصل على أموال من الزمالك وهي في البيت، ولابد من تدخل وزارة الرياضة».

وأضاف: «أنا ضد التعاقد مع مدير رياضي لنادي الزمالك بسبب الأزمات الموجودة حاليًا، ومجلس الزمالك يريد التعاقد مع مدير رياضي عشان يريح دماغه، ولكن أين الأدوات التي سيعمل بها المدير الرياضي؟ وأين الأموال؟ وأين الصفقات التي سيعمل بها حسام الزناتي؟».

وتابع: «من الوارد أن يحصل الزمالك على الدوري مرة أخرى، ولكن هذا ليس المنطق، والاستثناء لن يكون قاعدة».

واختتم أمير عزمي مجاهد حديثه بالإشادة بجماهير الزمالك، قائلًا: «أرفع القبعة لجمهور الزمالك على الدعم والمساندة».

أمير عزمي مجاهد نادي الزمالك الزمالك حسام الزناتي جمهور الزمالك

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