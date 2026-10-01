قومي حقوق الإنسان يستقبل وفدا من السفارة الأمريكية

استقبل المجلس القومي لحقوق الإنسان، اليوم، وفدًا من سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى جمهورية مصر العربية، وذلك في إطار حرص المجلس على تعزيز التواصل والحوار مع البعثات الدبلوماسية والشركاء الدوليين.

وضم الوفد الأمريكي إريك ف. غاوديوسي، نائب رئيس بعثة الولايات المتحدة لدى جمهورية مصر العربية، سكوت ستانفورد، المستشار السياسي، وكاديتياتو ماجاسا، مسؤولة حقوق الإنسان بالقسم السياسي بالسفارة الأمريكية.

وكان في استقبال الوفد من جانب المجلس الدكتور أحمد إيهاب جمال الدين، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، ومحمد أنور السادات، نائب رئيس المجلس، والسفيرة د. ماهي عبد اللطيف، عضو المجلس وأمين لجنة العلاقات الدولية، إلى جانب عضوي المجلس محمد عثمان ويارا قاسم، والمستشار أحمد الموجي، القائم بأعمال الأمين العام للمجلس.

وتناول اللقاء عددًا من الموضوعات ذات الصلة بحقوق الإنسان، وسبل تعزيز التواصل وتبادل وجهات النظر بين الجانبين حول القضايا ذات الاهتمام المشترك. كما تم التأكيد على أهمية استمرار الحوار والتواصل بين المجلس والجانب الأمريكي.