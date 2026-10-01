تفجيرات إسرائيلية ضخمة في قرى جنوب لبنان

نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي سلسلة تفجيرات ضخمة في عدد من البلدات والقرى في جنوب لبنان، تزامنت مع غارات جوية وتحليق للطيران المسير الإسرائيلى على علو منخفض.

ففي مرجعيون، نفذ جيش الاحتلال تفجيرًا كبيرًا في بلدة حولا، فيما شهدت بلدة مجدل زون في قضاء صور تفجيرًا كبيرًا نفذته قوات الاحتلال، ما أدى إلى سماع دوي قوي.

وفي النبطية، شن الطيران الحربي للاحتلال الإسرائيلي غارة على محيط المدينة الكشفية عند أطراف بلدة زوطر الشرقية، بالتزامن مع تحليق للطيران المسير الإسرائيلي على علو منخفض فوق منطقة الزهراني.

وفي قضاء صور، نفذت قوات الاحتلال عددًا من التفجيرات الضخمة في بلدة المنصوري، ما أدى إلى ارتجاجات قوية وأصوات دوي سُمعت في مدينة صور والقرى المحيطة. وكانت قوات الاحتلال قد عمدت إلى تفخيخ عدد من المنازل في البلدة قبل تفجيرها.