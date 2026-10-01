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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

اكتشف كيفية علاج الغازات وانتفاخ البطن

الغازات
الغازات
اسماء محمد

تعد الغازات والانتفاخ جزءا طبيعيا من عملية الهضم، ولكن عندما تصبح مزعجة أو مؤلمة، يمكن السيطرة على معظم الحالات بسهولة من خلال تعديل النظام الغذائي، تغيير بعض العادات اليومية، أو استخدام بعض العلاجات البسيطة المتاحة دون وصفة طبية.

ووفقا لما جاء في موقع مايو كلينك نكشف لكم أهم طرق علاج الغازات والانتفاخات.

تعديل النظام الغذائي للوقاية من الغازات

تقليل الأطعمة الغنية بالألياف القابلة للتخمير تدريجيا: على الرغم من أهمية الألياف، إلا أن بعضها يسبب غازات كثيرة مثل الفول، البصل، البروكلي، الملفوف، والقرنبيط. يفضل تقليلها لفترة ثم إدخالها تدريجيا لتعويد الجهاز الهضمي عليها.

التحكم في منتجات الألبان: إذا كنت تعاني من صعوبة في هضم اللاكتوز، فإن تقليل منتجات الألبان أو اختيار الأنواع الخالية منه يقلل الانتفاخ بشكل ملحوظ.

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التقليص من الأطعمة الدهنية والمقليات: تؤدي الدهون إلى إبطاء عملية تفريغ المعدة وتأخر حركة الغازات في الأمعاء، مما يزيد من الشعور بالامتلاء.

تجنب أو تقليل المشروبات الغازية: تدخل هذه المشروبات كميات كبيرة من غاز ثاني أكسيد الكربون مباشرة إلى الجهاز الهضمي.

الحذر من بدائل السكر: قد تتسبب المحليات الصناعية الموجودة في المنتجات الخالية من السكر في تكون الغازات لدى بعض الأشخاص.

تعديلات نمط الحياة والعادات اليومية

تناول وجبات أصغر: تناول كميات أقل من الطعام يمنع إرهاق الجهاز الهضمي ويقلل من تكون الغازات.

الأكل ببطء ومضغ الطعام جيدا: تجنب السرعة في الأكل وامتنع عن التحدث أثناء الطعام لتقليل ابتلاع الهواء الذي يعد سببا رئيسيا للانتفاخ.

الابتعاد عن العلكة والحلويات الصلبة: يؤدي مضغ اللبان أو مص السكاكر إلى ابتلاع كميات إضافية من الهواء دون أن يشعر الشخص.

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الإقلاع عن التدخين: يزيد التدخين من كمية الهواء المبتلع أثناء استنشاق الدخان.

شرب الماء بانتظام: يساعد تناول الماء طوال اليوم وفي وجبات الطعام على تسهيل حركة الأمعاء والوقاية من الإمساك الذي يفاقم مشكلة الغازات.

ممارسة الرياضة بانتظام: تساعد الحركة البدنية والتمارين الخفيفة على تحفيز انقباضات الأمعاء وتسهيل خروج الغازات المحبوسة.

المكملات والأدوية المتاحة دون وصفة طبية

إنزيم ألفا جالاكتوزيداز: يساعد هذا المكمل على تكسير الكربوهيدرات الموجودة في البقوليات والخضروات قبل هضمها، ويتناول عادة قبيل الوجبة مباشرة.

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مكملات اللاكتيز: تستخدم لمساعدة الجسم على هضم سكر الحليب، اللاكتوز، لمن يعانون من صعوبة هضمه.

مضادات الرغوة، سيميثيكون: تعمل على تجميع فقاعات الغازات الصغيرة في الأمعاء لتسهيل خروجها، وإن كانت الأدلة الطبية على فعاليتها تظل محدودة نسبيا.

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