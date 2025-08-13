قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حل سريع في البيت.. علاج غازات البطن وتنظيف القولون

علاج غازات البطن والانتفاخ
علاج غازات البطن والانتفاخ
رشا عوني

يعاني الكثير من مشكلة انتفاخ البطن و غازات البطن والقولون والانتفاخ، خاصة مرضى القولون العصبي، وقد يتسبب تناول الكثير من الأطعمة في تهييج البطن والمعدة والشعور بالامتلاء والانتفاخ.

ويمكن علاج غازات البطن والانتفاخ بتناول بعض المشروبات والأعشاب في المنزل إلى جانب علاج غازات البطن بالأدوية المخصصة لذلك مع استشارة الطبيب.  

نستعرض لك بعض حلول علاج غازات البطن والقولون والانتفاخ بحسب موقع healthline.. 

 

علاج غازات البطن 

طرق علاج غازات البطن 

١-شرب شاي الأعشاب

الزنجبيل والبابونج والنعناع من الأعشاب التي قد تساعد في تخفيف الغازات وتحسين الهضم. 

٢-تدليك البطن:

يمكن أن يساعد التدليك اللطيف للبطن في تحريك الأمعاء والتخلص من الغازات. 


٣-ممارسة الرياضة:
النشاط البدني المنتظم، مثل المشي، يمكن أن يحسن حركة الأمعاء ويقلل من الغازات. 

 

٤-الحمامات الدافئة:
يمكن أن تساعد في الاسترخاء وتقليل توتر عضلات البطن. 
 

٥- تعديل النظام الغذائي:
تجنب الأطعمة التي تسبب الغازات مثل البقوليات، الكرنب، البصل، الأطعمة الغنية بالسكريات، والمشروبات الغازي

٦-شرب الماء:
شرب كميات كافية من الماء يساعد في تليين البراز وتسهيل حركة الأمعاء. 

٧-تناول الطعام ببطء:
تجنب البلع السريع للهواء، حيث يمكن أن يزيد من الغازات. 
 


 

علاج غازات البطن والانتفاخ 


ما هو المشروب الذي يطرد غازات البطن؟

يمكن علاج غازات البطن باستخدام بعض الأعشاب الطبيعية التي تساعد في تقليل الغازات وتحسين عملية الهضم، فعلى سبيل المثال يُعرف النعناع بقدرته على تهدئة الأمعاء وتقليل الانتفاخ.

كما يُستخدم الزنجبيل لتعزيز الهضم ومنع تراكم الغازات، وبالإضافة إلى ذلك يساعد الشمر في طرد الغازات وتخفيف التقلصات المعوية.

 


طرد الغازات من البطن نهائياً 

هناك بعض الأعشاب أو الوصفات الطبية المنزلية يمكن أن تساعدك في طرد الغازات من البطن بشكل نهائي مثل:

١-الزنجبيل: يمكنك تناول الزنجبيل أو مشروبه بعد كل وجبة للتخلص من غازات البطن.


٢-مشروب الكركم: يساعد تناول كوب من مشروب الكركم على التخلص من الغازات المزعجة.

مشروبات علاج غازات البطن 

فوائد النعناع للبطن 
 

٣- النعناع: يعتبر مشروب النعناع من أفضل الأعشاب التي يمكن تحضيرها في المنزل. 
 

٤- الكراوية: تساعد الكراوية في علاج انتفاخات البطن المزعجة ما بعد تناول الوجبة.


٥-البابونج واليانسون: يعتبر مغلي تلك الأعشاب من أكثر المشروبات الطبيعية التي تساعدك في طرد الغازات من البطن.

فائدة الشمر للبطن والقولون 
 

٦- الشمر: يعتبر مشروب الشمر من أسرع وأفضل الطرق لعلاج غازات البطن، حيث يمكنك الشعور بالراحة فقط بعد عدة دقائق من تناوله.

مشروب طارد للغازات


تنظيف البطن والقولون من الغازات

يمكنك شرب خل التفاح لحل مشكلة غازات البطن و في حال الرغبة في تنظيف القولون في البيت بطريقة سهلة وبسيطة حيث يساعد خل التفاح في تحفيز إنتاج حمض المعدة والإنزيمات الهاضمة، مما يساهم في تنظيف القولون من الغازات.

الطريقة 

يمكن إضافة ملعقة كبيرة من خل التفاح إلى كأس ماء وشربه قبل الوجبات.

علاج غازات البطن علاج انتفاخ البطن مشروبات غازات البطن علاج القولون مشروب طارد للعازات

بالصور

جورى بكر تثير الجدل بإطلالتها فى الساحل

بسبب اتهامها بقتل زوجها.. صور بدرية طلبة قبل تصدرها الترند

امتى تعرف القلق اتحول لمرض؟.. إليك علامات مميزة

