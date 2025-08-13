قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هل تصبح تذكرة حديقة الحيوان 400 جنيه؟ وزير الزراعة يحسم الجدل ويكشف موعد الافتتاح
مستجدات تنفيذ وتطور الأعمال بمشروع الربط الكهربائي بين مصر وأوروبا
النائب محمد أبو العينين يشارك في جنازة علي المصيلحي وزير التموين السابق.. صور
فلوس مخدرات.. حبس عنصر إجرامي لغسل 60 مليون جنيه
رقم قياسي.. الشبكة الكهربائية تستوعب أعلى حمل في تاريخها 40 ألف ميجاوات
باحثون في مؤتمر الإفتاء العالمي يرسمون خريطة صناعة المفتي الرشيد
موعد بدء الدراسة لطلاب المدارس والخريطة الزمنية للعام الجديد .. قرارات نهائية
هل تصنف واشنطن جماعة الإخوان منظمة إرهابية.. وزير الخارجية الأمريكي يجيب
إخلاء سبيل البلوجر ياسمين «منتحل صفة أنثى» بكفالة مالية 5000 جنيه
بـ 4 آلاف جنيه.. الآداب تسقط 4 فتيات ليل في وكرين للدعـ.ـارة بالعجوزة
وزير الخارجية يبحث مع نظيره الإيراني وجروسي العودة إلى مفاوضات البرنامج النووي
نوع من الأعشاب يقضي على الانتفاخ والغازات ويساعد في إنقاص الوزن
أسماء عبد الحفيظ

الانتفاخ والغازات من أكثر المشاكل الهضمية شيوعًا والتي تُسبب شعورًا بعدم الراحة، ثقل في البطن، وأحيانًا ألمًا محرجًا،الكثير من الأشخاص يلجؤون إلى الأدوية، لكن الطبيعة دائمًا ما تقدم حلولًا فعالة وآمنة من بين هذه الحلول الأتي:

يبرز النعناع كواحد من أفضل الأعشاب التي تساعد على التخلص من الغازات، تخفيف الانتفاخ، بل والمساهمة في خسارة الوزن بطريقة طبيعية وآمنة، بحسب ما كشفت عنه خبيرة الطب البديل سلمي الحافظ فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد.

 لماذا النعناع هو الحل المثالي؟

وقالت الحافظ أن النعناع، وبالأخص النعناع الفلفلي، يحتوي على مركبات طبيعية مثل المنتول، والتي تعمل على:

  • إرخاء عضلات الجهاز الهضمي، مما يساعد في طرد الغازات والتقليل من التقلصات.
  • تحفيز العصارات الهضمية، ما يسهّل عملية الهضم ويقلل من تراكم الطعام غير المهضوم.
  • تعزيز حركة الأمعاء، وبالتالي منع الإمساك والانتفاخ المرتبط به.

كيف يساهم النعناع في إنقاص الوزن؟

إضافةً لفوائده الهضمية، أظهرت دراسات أن للنعناع دورًا غير مباشر في دعم إنقاص الوزن:

  • يقلل من الشهية عند شربه قبل أو بين الوجبات.
  • يُساهم في حرق الدهون عند تناوله بانتظام مع نظام غذائي متوازن.
  • يُعزز من تركيز الجسم وتنشيطه، مما يحفز النشاط البدني.

طريقة تحضير شاي النعناع الفعال

المكونات ل تحضير شاي النعناع الفعال

  • كوب ماء مغلي
  • ملعقة صغيرة نعناع مجفف أو 5-7 أوراق نعناع طازجة
  • شريحة ليمون اختياري
  • نصف ملعقة زنجبيل لزيادة التأثير الحراري - اختياري

طريقة  تحضير شاي النعناع الفعال

  • يُغلى الماء ويُضاف إليه النعناع.
  • يُغطى ويُترك منقوعًا 5–7 دقائق.
  • يُصفّى ويُشرب دافئًا بعد الأكل أو بين الوجبات.

نصائح إضافية

  • اشرب شاي النعناع مرتين يوميًا، خاصة بعد الأكل.
  • لتأثير أقوى في خسارة الوزن، اجمع بين النعناع والشمر أو الكمون.
  • تجنب إضافة السكر لتحافظ على فائدته.
