الانتفاخ والغازات من أكثر المشاكل الهضمية شيوعًا والتي تُسبب شعورًا بعدم الراحة، ثقل في البطن، وأحيانًا ألمًا محرجًا،الكثير من الأشخاص يلجؤون إلى الأدوية، لكن الطبيعة دائمًا ما تقدم حلولًا فعالة وآمنة من بين هذه الحلول الأتي:

نوع من الأعشاب يقضي على الانتفاخ والغازات ويساعد في إنقاص الوزن

يبرز النعناع كواحد من أفضل الأعشاب التي تساعد على التخلص من الغازات، تخفيف الانتفاخ، بل والمساهمة في خسارة الوزن بطريقة طبيعية وآمنة، بحسب ما كشفت عنه خبيرة الطب البديل سلمي الحافظ فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد.

لماذا النعناع هو الحل المثالي؟

وقالت الحافظ أن النعناع، وبالأخص النعناع الفلفلي، يحتوي على مركبات طبيعية مثل المنتول، والتي تعمل على:

إرخاء عضلات الجهاز الهضمي، مما يساعد في طرد الغازات والتقليل من التقلصات.

تحفيز العصارات الهضمية، ما يسهّل عملية الهضم ويقلل من تراكم الطعام غير المهضوم.

تعزيز حركة الأمعاء، وبالتالي منع الإمساك والانتفاخ المرتبط به.

كيف يساهم النعناع في إنقاص الوزن؟

إضافةً لفوائده الهضمية، أظهرت دراسات أن للنعناع دورًا غير مباشر في دعم إنقاص الوزن:

يقلل من الشهية عند شربه قبل أو بين الوجبات.

يُساهم في حرق الدهون عند تناوله بانتظام مع نظام غذائي متوازن.

يُعزز من تركيز الجسم وتنشيطه، مما يحفز النشاط البدني.

طريقة تحضير شاي النعناع الفعال

المكونات ل تحضير شاي النعناع الفعال

كوب ماء مغلي

ملعقة صغيرة نعناع مجفف أو 5-7 أوراق نعناع طازجة

شريحة ليمون اختياري

نصف ملعقة زنجبيل لزيادة التأثير الحراري - اختياري

يُغلى الماء ويُضاف إليه النعناع.

يُغطى ويُترك منقوعًا 5–7 دقائق.

يُصفّى ويُشرب دافئًا بعد الأكل أو بين الوجبات.

نصائح إضافية