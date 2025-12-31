الرئيس السيسي يهنئ أبناء مصر بالخارج بمناسبة العام الميلادي الجديد

هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية أبناء مصر بالخارج بمناسبة بدء العام الميلادي الجديد 2026.



وقال الرئيس السيسي -في برقية تهنئة نقلتها سفارات وقنصليات مصر بالخارج إلى أبناء الجاليات المصرية المقيمين بالخارج عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد اليوم /الأربعاء/- : "الإخوة والأخوات أبناء مصر بالخارج.. يسرني أن أبعث إليكم بأصدق التهاني وأطيب التمنيات بمناسبة بدء العام الميلادي الجديد 2026، داعيا الله -عز وجل- أن يكون عام التنمية والرخاء والسلام، وأن ينعم على شعبنا العظيم بموفور الصحة والسعادة، وعلى مصرنا الغالية بدوام التقدم والرقي والازدهار.. مع أطيب تمنياتي وكل عام وأنتم بخير.. وتحيا مصر".

