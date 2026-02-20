قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

ميشيل يانكون ينفي تقديم شكوى ضد الأهلي: القلعة الحمراء بيتي الثاني

رباب الهواري

حسم البلجيكي ميشيل يانكون، مدرب حراس المرمى السابق بالنادي الأهلي، الجدل الدائر مؤخرًا بشأن ما تردد عن تقدمه بشكوى رسمية ضد القلعة الحمراء، مؤكدًا أن كل ما تم تداوله في هذا الشأن لا يمت للحقيقة بصلة. 

وشدد يانكون على أن علاقته بالنادي أكبر من أن تتأثر بمثل هذه الشائعات، مشيرًا إلى أن الأهلي سيظل يحتل مكانة خاصة في قلبه.
 

بيان رسمي عبر إنستجرام
 

ونشر يانكون بيانًا رسميًا عبر حسابه الشخصي بموقع إنستجرام، أوضح خلاله موقفه بشكل صريح، قائلاً إن الأنباء المتعلقة بتقديمه شكوى ضد النادي الأهلي “عارية تمامًا من الصحة”. وأكد أن ما يتم تداوله لا يعدو كونه شائعات لا أساس لها، مطالبًا بتحري الدقة قبل نشر مثل هذه الأخبار.

الأهلي بيتي الثاني

وأوضح مدرب حراس الأهلي السابق أن النادي لا يمثل له مجرد محطة عمل، بل هو بيت ثانٍ عاش بين جدرانه أجمل لحظات مسيرته المهنية. وأضاف أنه شارك مع الفريق في العديد من الانتصارات والتحديات التي شكلت جزءًا مهمًا من تاريخه الكروي، مؤكدًا أن تلك الذكريات ستظل راسخة في وجدانه.
 

علاقة قائمة على الاحترام والثقة

وأشار يانكون إلى أن علاقته بإدارة النادي وجماهيره تقوم على الاحترام المتبادل والتقدير والثقة، وهي علاقة أقوى من أي أخبار مغلوطة أو شائعات عابرة. وأكد أن ارتباطه بالأهلي يتجاوز حدود المناصب والعقود، ليعكس انتماءً حقيقيًا ووفاءً دائمًا.

رسالة تقدير لجماهير الأهلي

واختتم يانكون بيانه برسالة محبة وتقدير إلى جماهير الأهلي ومجلس إدارته، مؤكدًا أنه سيظل دائمًا جزءًا من عائلة النادي، وأنه سيكون حاضرًا في أي وقت يحتاجه فيه الأهلي، دون تردد أو شروط


 

يانكون الاهلي اخبار الاهلي اخبار الرياضة

