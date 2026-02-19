قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حملة هلال الخير لدعم الأسر المتعففة المصرية ومد جسور العطاء لأهل غزة خلال شهر رمضان
قفزة جديدة.. الدولار يواصل الارتفاع أمام الجنيه المصري اليوم الخميس
بماذا اختص الله شهر رمضان؟.. علي جمعة يوضح
كواليس ظهور الخطيب والمعلم في حملات ترويجية لمشروعات الجمهورية الجديدة بالساحل
الطقس غدا ..أجواء مائلة للحرارة نهارًا يصاحبها شبورة وأمطار خفيفة
التخطيط والتضامن: مواءمة التخطيط الاستثماري مع سياسات الحماية الاجتماعية
تعزيز الهوية الصناعية للمحافظة.. تفاصيل أول اجتماع لمحافظ كفر الشيخ
محافظ الوادي الجديد تشهد توزيع مساعدات غذائية وعينية بقرية الخرطوم بالخارجة
الحرب في غزة تفرق بين تارا عبود ووالدها إياد نصّار في صحاب الأرض
تضامن الجيزة تبحث مأساة مهندسة الطاقة الذرية بعد استغاثتها على «فيسبوك»
والدة تامر حسني ونجله يظهران معه في إعلان جديد.. شاهد
طريقة عمل الأرز بالكبد والقوانص بخطوات بسيطة ومقادير سهلة
تعرف على موعد عرض الحلقة الأولى من مسلسل إفراج

أحمد البهى

تستعد منصة شاهد vip، لطرح أولي حلقات مسلسل إفراج من بطولة عمرو سعد، الليلة .


حيث من المقرر طرح الحلقتين الاولي والثانية عبر منصة شاهد vip  ، في تمام الساعة السابعة مساءًا بتوقيت القاهرة.

مسلسل إفراج


ويستعرض مسلسل “إفراج” قصة عباس الريس، رجل بسيط من الطبقة الشعبية، تتقلب حياته رأسًا على عقب بعد تعرضه لعملية نصب وظلم اجتماعي كبير. ويجسد الفنان عمرو سعد شخصية عباس، الذي يتورط في جريمة قتل، وتظهر بروموهاته حالة صدمته بعد ارتكاب الجريمة وإلقاء القبض عليه.

وتشارك تارا عماد البطولة إلى جانب كل من حاتم صلاح، سما إبراهيم، وأحمد عبد الحميد، والعمل من إخراج أحمد خالد موسى وتأليف أحمد حلبة، محمد فوزي، وأحمد بكر. ويُعرض المسلسل على قناة MBC مصر ومنصة شاهد خلال شهر رمضان 2026.

منصة شاهد vip إفراج عمرو سعد

مصرع محام برصاصة غادرة أثناء توجهه لصلاة التراويح في قنا

بمناسبة رمضان | دعم نقدي إضافي لهذه الفئات اليوم

فاجعة جديدة .. مصرع وفقدان 53 مهاجرًا إثر انقلاب قارب قبالة ليبيا

مواقيت الصلاة.. موعد أذان المغرب أول أيام رمضان

دعاء الفجر أول يوم رمضان .. كلمات تفتح لك أبواب الرزق من حيث لا تحتسب

أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس .. فيديو

وزير المالية: طرح سند المواطن للأفراد عبر مكاتب البريد.. الأحد المقبل

لعب بالنار.. لافروف يحذر من خطورة التصعيد ضد إيران

مركز الأزهر للفتوى يوضح آداب سماع القرآن الكريم

مركز الأزهر للفتوى يوضح آداب سماع القرآن الكريم

أبو هريرة.. معلومات قد لا تعرفها عن أكثر الصحابة رواية للحديث

هل يجوز التبرع بالدم في نهار رمضان؟.. أزهري يجيب

إزالة 64 حالة تعدي بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالشرقية

لتيسير حركة المواطنين..حملات لصيانة الإنارة بمراكز ومدن الشرقية

وزير الصناعة يتفقد مصنعي هيتاشي وآرما للزيوت بالعاشر من رمضان

متى يكون مريض الضغط المرتفع ممنوع من الصيام؟

كنت بخاف يمد إيده.. أزمة جديدة في عربات المترو وصاحبة الواقعة ترد

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار يكتب : عالم ترامب الجديد

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

